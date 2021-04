Trung Quốc cân nhắc thử nghiệm trộn lẫn các loại vắc-xin COVID-19

Trung Quốc đang xem xét trộn lẫn các loại vắc-xin COVID-19 để tăng hiệu quả sử dụng

Dữ liệu hiện có cho thấy vắc-xin Trung Quốc đang tụt hậu so với các vắc-xin khác bao gồm Pfizer và Moderna về hiệu quả, nhưng lại yêu cầu kiểm soát nhiệt độ ít nghiêm ngặt hơn trong quá trình bảo quản.

Gao Fu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc hôm thứ Bảy rằng, các loại vắc xin hiện có "không có tỷ lệ hiệu quả cao".

Ông nói: "Việc tiêm chủng bằng cách sử dụng các loại vắc-xin thuộc các dòng kỹ thuật khác nhau đang được chúng tôi xem xét".

Gao nói rằng thực hiện các bước để "tối ưu hóa" quy trình vắc-xin bao gồm thay đổi số liều và khoảng thời gian giữa các liều sẽ là một giải pháp cần thiết để cải tiến hiệu quả.

Trung Quốc đã phát triển 4 loại vắc xin nội địa được sử dụng rộng rãi, đồng thời một quan chức cho biết hôm thứ Bảy rằng nước này có thể sẽ sản xuất 3 tỷ liều vào cuối năm nay.

Vắc-xin COVID-19 đang được áp dụng rộng rãi tại Trung Quốc, đồng thời được xuất khẩu khá nhiều

Một loại vắc-xin COVID-19 do Sinovac của Trung Quốc phát triển đã được phát hiện có tỷ lệ hiệu quả trên 50% một chút trong các thử nghiệm lâm sàng ở Brazil. Bên cạnh đó, một nghiên cứu riêng biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nó có hiệu quả lên tới 83,5%.

Không có dữ liệu chi tiết về hiệu quả được công bố của vắc-xin do Sinopharm do Trung Quốc sản xuất. Công ty chỉ cho biết hai loại vắc-xin do các đơn vị của mình phát triển có hiệu quả tương ứng là 79,4% và 72,5%, dựa trên kết quả tạm thời.

Cả hai nhà sản xuất đều đã trình bày những dữ liệu về vắc-xin cho thấy mức độ hiệu quả phù hợp của nó với yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, một thành viên hội đồng của WHO cho biết vào tháng Ba.

Trung Quốc đã vận chuyển hàng triệu liều vắc-xin ra nước ngoài. Các quan chức cũng như truyền thông nhà nước quyết liệt bảo vệ các mũi vắc-xin này, bên cạnh đó đặt câu hỏi về tính an toàn và khả năng lưu trữ của các loại vắc-xin khác.

"Dữ liệu kiểm tra tỷ lệ bảo vệ của vắc-xin trên toàn cầu rất đa dạng, từ thấp tới cao" Gao nói với tờ Global Times của nhà nước vào Chủ nhật.

"Làm thế nào để nâng cao tỷ lệ bảo vệ của vắc-xin là một vấn đề đòi hỏi các nhà khoa học toàn cầu phải cùng nghiên cứu", Gao nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc trộn lẫn các loại vắc-xin và điều chỉnh phương pháp tiêm chủng là những giải pháp mà ông đã đề xuất.