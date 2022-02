Trung Quốc lại tạm ngừng nhập khẩu, ngành chức năng Long An khuyến cáo điều gì với trái thanh long?

Thanh long là mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của tỉnh Long An. Tại huyện Châu Thành, Tân Trụ và TP.Tân An (Long An), sản lượng thu hoạch 1 năm đạt gần 300 nghìn tấn. Nhưng hiện tại hầu như người dân đã đuối sức khi cửa khẩu Lạng Sơn tạm ngưng xuất khẩu mặt hàng này, giá bán trong nước giảm gần như cho không.