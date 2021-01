Trước ông Phạm Nhật Vinh, những ai bị truy nã quốc tế?

Truy nã ông Phạm Nhật Vinh liên quan vụ ông Tất Thành Cang

Bị can Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim liên quan đến vụ gây thất thoát cho Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) hơn 940 tỷ đồng từ việc bán 9 triệu cổ phiếu, đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Cụ thể, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, đơn vị đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim để điều tra, nhưng ông này đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ông Vinh được xác định có liên quan tới vụ án của ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại (Bộ Công an) thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế ông Phạm Nhật Vinh.

Bị can Phạm Nhật Vinh đang bị truy nã

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của ông Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định.

Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, ông Vinh là Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim cũng là thành viên HĐQT Công ty SADECO.

Ông Vinh đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT Công ty Sadeco biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT SADECO ngày 2/8/2017, không thông qua đấu giá theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình sự.

Những cán bộ, quan chức nào từng bỏ trốn, bị truy nã?

Trở lại các diễn biến trước đó, theo tìm hiểu của Dân Việt, có khá nhiều quan chức đã bỏ trốn, hoặc đi ra nước ngoài trước khi bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố.

Trước đó, ngày 13/7, Bộ Công an ra quyết định truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Quyết định này được thực hiện sau 3 ngày khởi tố bà Thoa về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 BLHS 2015.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bị truy nã.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị cáo buộc phê duyệt cho Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương) thoái vốn trong dự án tại khu đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM).

Khu đất này rộng 6 nghìn m2. Quyết định của bà Thoa đã khiến tài sản của nhà nước rơi vào tay tư nhân với giá rẻ.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định, do bà Thoa đã bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết, nên quyết định tạm đình chỉ điều tra cho đến khi bắt được bà Thoa sẽ phục hồi, xử lý.

Ông Trịnh Xuân Thanh cũng từng bị truy nã quốc tế.

Một nhân vật cũng trốn truy nã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực là Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Ngày 16/9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Tuy nhiên Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, ngay trong đêm 16/9, Bộ Công an đã thông báo truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với đối tượng. Sau gần 1 năm bị truy nã, ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đầu thú.

Một nhân vật khác cũng đang là bị án của nhiều bản án tại Việt Nam là Phan Văn Anh Vũ, Vũ cũng bị truy nã khi trốn khỏi Việt Nam.

Vũ được tuyển dụng vào lực lượng công an nhân dân, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, từ 1/10/2009.

TAND thành phố Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước với mức án 9 năm tù.

Sau khi phát hiện những sai phạm của Vũ, ngày 20/9/2017, Bộ Công an đã quyết định cách chức phó trưởng phòng biệt phái, cho xuất ngũ ra khỏi lực lượng công an.

Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) đã phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ do có hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước".

Ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu từ ngày 28/12/2017 vì vi phạm Luật di trú.

Đến chiều 4/1/2018, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, Bộ Công an phát thông báo cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận, bắt bị can Vũ để điều tra.

Chiều 30/7/2018, TAND thành phố Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước với mức án 9 năm tù.