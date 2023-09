Sáng ngày, 27/9, đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã về Khu di tích Kim Liên – di tích quốc gia đặc biệt, long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn.



Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương, báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp nông dân. Trong Di chúc thiêng liêng để lại, Người ghi nhận công lao to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thắng Tình

Người viết: "Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ ta, ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ…".

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, làm theo lời Bác dạy, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, tình hình của hội viên nông dân. Qua đó, xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phong trào ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, nông dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An báo công với Bác những việc các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Thắng Tình

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Hội có nhiều đổi mới. Nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, thiết thực. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên, năng lực đoàn kết, tập hợp nông dân của tổ chức hội được nâng lên.

Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được khẳng định. Hoạt động dạy nghề, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế được đẩy mạnh. Các phong trào mới do Hội triển khai đã động viên nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đoàn kết, giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt là phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Toàn bộ 13 chỉ tiêu do Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX đề ra đều được hoàn thành và hoàn thành vượt bậc.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Trước anh linh Bác, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xin hứa, nhiệm kỳ mới sẽ cố gắng nhiều hơn, thực hiện thật tốt những lời chỉ đạo của Bác về công tác đoàn kết, tập hợp nông dân. Quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh, để Hội thực sự là tổ chức đại diện cho lợi ích chính đáng của nông dân. Phát huy tốt hơn vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá như lúc sinh thời Bác hằng mong muốn.