Hôm nay (18/5), nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và ba đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” theo Khoản 2 Điều 331, Bộ luật hình sự.

Trương Châu Hữu Danh và 3 đồng phạm bị đề nghị truy tố (Ảnh minh hoạ)

Trong quá trình điều tra, phía công an đã thu thập 31 bài viết của bị can Danh liên quan đến TP.Cần Thơ. Các bài viết này có nội dung đả kích các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, công tác bố trí cán bộ tại địa phương, công tác thực thi pháp luật của cơ quan bảo vệ pháp luật. Các bài viết này đã bôi nhọ, xúc phạm đến cá nhân một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cơ quan an ninh điều tra nhận định, bị can Danh khôn khéo trong việc sử dụng những câu, chữ, hình ảnh minh họa trong các bài viết nhằm đối phó với pháp luật, nhưng cũng vừa nhằm lôi kéo, tác động, kích động, hướng dẫn dư luận.

Từ 8/2019, bị can Danh cùng với các bị can Nguyễn Phước Trung Bảo (ở TP.Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang (ở TP.HCM) và ba người khác tạo trang "Báo Sạch", nhóm "Làm Báo Sạch" và kênh Youtube "BS Chanel" để viết, đăng tải nhiều bài viết, video về các chủ đề đang được dư luận quan tâm lên mạng xã hội như: Vụ án Hồ Duy Hải, Đồng Tâm, Trường Tôn Đức Thắng…

Tuy nhiên, nhiều bài viết trong đó có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, suy diễn chủ quan đã xâm phạm đến lợi ích của Đảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, Nhà nước tại các địa phương. Đồng thời, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin của nhân dân, tạo ra sự bất ổn trong xã hội.

Cơ quan công an còn phát hiện các bị can thông qua hoạt động của trang "Báo Sạch" đã nhận tiền để làm truyền thông, quảng bá thương hiệu và tư vấn pháp luật cho 8 doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều nơi với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Về vụ việc này, cơ quan công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra.