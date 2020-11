Trường mầm non Hà Lĩnh: Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

Để hoàn thành tốt công việc gia đình cũng như nhiệm vụ của cơ quan, giáo viên Trường mầm non Hà Lĩnh, đóng trên địa bàn xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã tự xây dựng cho mình một "thời khóa biểu" riêng biệt.

Tập thể cán bộ giáo viên Trường mầm non Hà Lĩnh luôn đoàn kết, hoàn thành mọi nhiệm vụ

Cụ thể, công việc của các cô, thầy giáo Trường mầm non Hà Lĩnh khi mỗi sáng mai phải đến trường từ rất sớm để đón, nhận trẻ và về muộn khi sân trường không còn bóng học sinh. Cứ thế qua đi, sự thầm lặng mà ý nghĩa của giáo viên mầm non nhà trường đã được chính quyền địa phương ghi nhận và cha mẹ phụ huynh học sinh quý mến.

Năm học 2019-2020, Trường mầm non Hà Lĩnh có 3 điểm trường, được chia thành 13 nhóm lớp, với 429 học sinh. Nhà trường có tổng 26 cán bộ giáo viên, qua xếp loại, đánh giá chung thì năm học vừa qua thầy, cô đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trường mầm non Hà Lĩnh tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ giúp các em học sinh vui tươi khi tới trường

Với mục tiêu lấy chất lượng giáo dục, nuôi dưỡng làm mũi nhọn, Trường mầm non Hà Lĩnh đã đẩy mạnh chất lượng chuyên môn mỗi giao viên đã tự học, tự bồi dưỡng, viết sáng kiến kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học theo hướng đổi mới và chủ động ứng dựng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt hiệu quả cao.

Hiện tại, Trường mầm non Hà Lĩnh đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm (năm 2015). Qua nhìn nhận cảnh quan sân trường, lớp học, bếp ăn,…luôn đảm bảo vệ sinh, môi trường sạch đẹp.

Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư khang trang

Bên cạnh việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thì vấn đề chất lượng giáo dục cũng được nhà trường đặt lên hàng đầu, với việc thực hiện dạy đúng, dạy đủ chương trình theo quy định, làm tốt công tác thăm lớp dự giờ kiểm tra đánh giá kết quả trên theo đúng độ tuổi. Đồng thời, tổ chức các hoạt động ngoài trời cho các cháu nhằm rèn luyện kỹ năng sống và tạo tâm thế cũng như tinh thần vui vẻ cho trẻ đến trường.

Để đạt được kết quả trên, đó là sự phát huy vai trò đoàn kết sáng tạo của cả một tập thể vững mạnh khi tổ chức phát động và đăng ký thi đua ngay đầu năm học. Nhà trường đã làm tốt phong trào "giỏi việc trường, đảm việc nhà", thông qua công tác kiểm tra, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Thành công của nhà trường đạt được trong những năm gần đây không thể không nhắc tên người chèo lái "con thuyền tri thức" cô Tống Thị Khuê-Hiệu trưởng Trường mầm non Hà Lĩnh.

Cô Tống Thị Khuê-Hiệu trưởng Trường mầm non Hà Lĩnh

Cô Tống Thị Khuê cho biết: "Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hà Trung...đã tạo điều kiện để nhà trường có cơ sở vật chất khang trang theo hướng chuẩn hóa. Đồng thời, với đội ngũ giáo viên nhà trường được trẻ hóa và nâng cao dần chất lượng với 20/26 giáo viên đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn. Ngoài ra, đội ngũ giao viên nhà trường luôn đoàn kết sáng tạo, thống nhất một lòng xây dựng ngôi trường có uy tín, tạo sự tin tưởng cao cho học sinh và phụ huynh".

"Trong năm 2020-2021, Trường mầm non Hà Lĩnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ em mầm non. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục, tăng cường nề nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non"-cô Tống Thị Khuê cho biết thêm.