Thông tin Trương Nghệ Mưu đến Việt Nam dự Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII là thất thiệt

Chia sẻ với báo chí, ông Vi Kiến Thành - nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng BTC Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VII cho biết, vừa qua, xuất hiện một số thông tin ngôi sao quốc tế Trương Nghệ Mưu và một số diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đến Việt Nam dự LHP. Tuy nhiên, đó là những thông tin thất thiệt, không chính thống.

Ông Vi Kiến Thành phát biểu tại họp báo LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VII. Ảnh: Nam Nguyễn

"Đấy là những thông tin không biết từ đâu ra, không phải thông tin chính thức từ BTC", ông Vi Kiến Thành nói.

Ông Vi Kiến Thành cũng nói thêm, việc mời các ngôi sao quốc tế đến Việt Nam dự LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VII luôn được BTC chú trọng và đặt ra từ đầu. Tuy nhiên, khi triển khai luôn gặp những khó khăn nhất định.

"Thứ nhất, thời gian tổ chức LHP quốc tế Hà Nội thường tổ chức vào tháng 11 hoặc 12, đó là thời điểm các đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ triển khai các dự án phim. Có những ngôi sao sẵn sàng đến dự LHP nhưng vì vướng bận dự án phim nên không thể bỏ dự án của mình để đến Hà Nội được. Từ thực tế này, chúng tôi sẽ xem xét, nghiên cứu để báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL để chọn lại thời gian tổ chức LHP quốc tế Hà Nội. Tôi nghĩ chọn khoảng tháng 5 – 6 hàng năm sẽ phù hợp hơn, có cơ hội cho các ngôi sao điện ảnh đến dự các LHP được.

Lí do thứ hai là trong quá trình mời các ngôi sao điện ảnh quốc tế đến dự LHP, các ngôi sao thường có các yêu cầu kèm theo. Ví dụ họ yêu cầu phải ở khách sạn 5 sao, di chuyển bằng vé máy bay hạng C... Những yêu cầu này BTC đều có thể đáp ứng được để mời khoảng 4 -5 ngôi sao quốc tế đến. Nhưng yêu cầu thứ 3 là các ngôi sao quốc tế thường có 3 đến 5 thành phần đi theo nhưng nếu cũng phải dùng vé hạng C và ở khách sạn 5 sao thì rất khó cho các LHP tổ chức bằng ngân sách Nhà nước. Chúng tôi vẫn mong muốn là mời được các ngôi sao quốc tế đến dự LHP nhưng rất khó khăn để đáp ứng các yêu cầu này", ông Vi Kiến Thành nói thêm.

BTC họp báo trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: Nam Nguyễn

Với khẩu hiệu "Điện ảnh Sáng tạo - Cất cánh", Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 07/11 đến ngày 11/11 tại Hà Nội. Lễ Khai mạc sẽ diễn ra vào 19h50 ngày 07/11 tại Nhà hát Hồ Gươm được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng sẽ diễn ra vào 20h ngày 11/11 được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2).

500 phim đăng ký dự thi Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII

Theo BTC, từ hơn 500 trăm bộ phim đăng ký tham dự, các Ban sơ tuyển và chung tuyển của LHP đã tuyển chọn được 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ để chiếu trong các Chương trình phim của LHP. Trong 117 phim có 65 phim nước ngoài và 52 phim Việt Nam. Tất cả các phim đều đã được thẩm định về nội dung và cấp Giấy phép phân loại phim.

Hạng mục phim dự thi được tuyển chọn từ các nền điện ảnh trên thế giới, với điều kiện các phim chưa từng dự thi tại một LHP quốc tế nào ở châu Á đối với phim dài.

Số lượng phim cụ thể như sau: 10 phim dài dự thi, trong đó có 9 phim truyện dài dự thi nước ngoài đến từ các nước: Thụy Sĩ, Liên bang Nga, Bỉ, Thụy Điển, Đức, Estonia, Hàn Quốc, Iran, Ấn Độ và 1 phim dài dự thi của Việt Nam là phim Ngày xưa có một chuyện tình – bộ phim mới của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, sản xuất 2024. Đây cũng là bộ phim sẽ được chọn chiếu khai mạc LHP (chiếu vào 15h00 - 17h00 ngày 07/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia).

19 phim ngắn dự thi, trong đó có 11 phim nước ngoài đến từ các nước: Colombia, Trung Quốc, Iran, Serbia, Campuchia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Hy Lạp.

Toàn cảnh họp báo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII. Ảnh: Nam Nguyễn

8 phim Việt Nam bao gồm các thể loại tài liệu, hoạt hình, phim truyện; 7 phim trong Chương trình Tiểu điểm điện ảnh Đức; 38 phim trong Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới (23 phim dài, 15 phim ngắn); 34 phim trong Chương trình phim Việt Nam đương đại gồm các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình (22 phim truyện, 6 phim tài liệu, 6 phim hoạt hình).

9 phim trong Chương trình phim Việt Nam chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), trong đó, có 4 phim truyện, 1 phim tài liệu, 4 phim hoạt hình.

Theo BTC, LHP sẽ mời khoảng 800 đại biểu là khách mời trong nước và quốc tế sẽ đến Hà Nội tham dự LHP.

Về thành phần BGK phim dài sẽ có ông William Pfeiffer (Nhà sản xuất phim Hoa Kỳ - Chủ tịch); bà Teréz Vincze (Nhà phê bình phim Hungary); ông Chartchai Ketnust (Đạo diễn, Nhà sản xuất, Nhà biên kịch Thái Lan – Member); bà Sophie Linnenbaum (Đạo diễn, Nhà biên kịch Đức) và ông Hứa Vĩ Văn (Diễn viên, Nhà sản xuất phim Việt Nam).

Thành phần BGK phim ngắn có ông Axel Ranisch (Đạo diễn, Diễn viên Đức - Chủ tịch); ông Tzang Merwyn Tong (Đạo diễn, Nhà biên kịch Singapore); Bà Nguyễn Phan Linh Đan (Đạo diễn hình ảnh, Nhà quay phim Việt Nam).

BGK AFCNet có ông Lee Dong-ha (Nhà sản xuất phim Hàn Quốc - Chủ tịch); bà Hwarng Yern Ying (Đạo diễn, Giám đốc nghệ thuật, Nhà biên kịch, Thiết kế Phục trang Đài Bắc - Trung Hoa) và ông Võ Thanh Hòa (Đạo diễn, Diễn viên, Nhà sản xuất phim Việt Nam).