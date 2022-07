Ngày 17/7, hàng chục người dân sống dọc tỉnh lộ 11B đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã dùng nhiều vật cản chặn ngang đường để ngăn không cho đoàn xe chở đất đá phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn chạy qua.

Theo người dân, việc họ chặn xe là do đơn vị thi công không thực hiện tưới nước đúng như cam kết dẫn đến bụi bặm mù mịt, đồng thời các đoàn xe tải phóng nhanh vượt ẩu khiến tai nạn giao thông luôn rình rập.

Người dân thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn dùng nhiều vật cản chặn ngang đường để ngăn không cho đoàn xe chở đất đá phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn chạy qua tỉnh lộ 11B. Ảnh: T.D.

Hoạt động chặn xe của người dân diễn ra từ khoảng 8h30 ngày 17/7 đến gần 12h cùng ngày mới chấm dứt.

Ông Nguyễn Hiền (trú thôn Sơn Quả) cho biết: "Tình trạng xe tải chở đất đá gây bụi bặm và mất an toàn giao thông truyên tuyến tỉnh lộ 11B đã diễn ra trong thời gian dài. Các đơn vị nhà thầu đã cam kết liên tục tưới nước trên tỉnh lộ 11B, đồng thời cho xe chạy chậm lại, nhưng rồi họ không thực hiện nghiêm túc.

Các đoàn xe tải thường xuyên chở quá khổ, quá tải, chạy với tốc độ cao nên rất nguy hiểm cho người đi đường, việc tưới nước nhiều khi chỉ thực hiện cho có lệ. Mỗi lần đoàn xe chở đất đá chạy ngang qua là bụi mù mịt, nhà dân không dám mở cửa, các cửa hàng buôn bán dọc bên đường cũng phải đóng cửa".

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng người dân sống hai bên tỉnh lộ 11B ở huyện Phong Điền chặn xe tải chở vật liệu phục vụ cho dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn. Trước đó, người dân xã Phong Sơn và các xã Phong Xuân, Phong Mỹ đã rất nhiều lần chặn các đoàn xe chở đất đá phục vụ thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 11B vì tình trạng bụi bặm và mất an toàn giao thông do các phương tiện này gây ra.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Xuân Nhân – Chủ tịch UBND xã Phong Sơn cho biết, trước việc các phương tiện xe tải chở vật liệu phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn gây bụi bặm và mất an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 11B, chính quyền xã đã nhiều lần vào cuộc.

"Xã đã yêu cầu nhà thầu chấp hành việc tưới nước và chạy xe chậm lại, đồng thời sửa đường sá thường xuyên để bảo đảm an toàn giao thông", ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, thời gian qua, các nhà thầu đã tưới nước mỗi ngày 4 lần nên tình trạng bụi có giảm, nhưng tình trạng các đoàn xe chở vật liệu phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông thì vẫn diễn ra.

Bên cạnh đó, các ổ voi, ổ gà trên đường do các đoàn xe tải gây ra không được khắc phục kịp thời nên đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Từng đoàn xe tải chở vật liệu phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn nối đuôi nhau dừng trên tỉnh lộ 11B do bị người dân chặn đường. Ảnh: T.D.

Theo UBND huyện Phong Điền, tuyến tỉnh lộ 11B hiện đang được khai thác lưu thông đường bộ song với đường công vụ vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn chạy qua địa bàn huyện.

Hàng ngày, các phương tiện vận chuyển đất đá, vât liệu xây dựng lưu thông trên tuyến đường này đã gây nguy cơ mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông hơn bình thường.

Hiện trên tuyến tỉnh lộ 11B xuất hiện tình trạng mặt đường không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, như có các ổ gà, mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm cần phải khắc phục. Điển hình như tại các đoạn đường qua địa phận thôn Thượng An (xã Phong An), đoạn qua thôn Hiền Sĩ (xã Phong Sơn), đoạn từ km10 đến km15 (thuộc xã Phong Sơn và xã Phong Xuân)…

Trước tình trạng này, UBND huyện Phong Điền đã có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị có giải pháp khắc phục những điểm bất cập, xuống cấp trên tuyến tỉnh lộ 11B.