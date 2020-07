Từ 10.000 con cá giống hỗ trợ, nhà nông thoát nghèo, lại còn thu lãi 200 triệu đồng

Theo Hội Nông dân (ND) thành phố, đây là phong trào Câu lạc bộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (CLB NDSXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, và cũng là một trong những phong trào chủ lực của Hội.

Giúp cần câu…

Theo CLB NDSXKDG xã Bình Hưng (Bình Chánh), từ năm 2016 đến nay, CLB đã hỗ trợ 14.000 con cá chim, cá tra giống, trị giá 220 triệu đồng cho 10 hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Mới đây, CLB đã phối hợp Hội ND xã trao tặng 20.000 cá tra giống và 20 bao thức ăn cho 2 hội viên nghèo là anh Tăng Tổ Tử và Nguyễn Văn Sơn (ấp 3B), với tổng kinh phí 55 triệu đồng.

Ông Hoàng Minh Đức (phải) - chủ trại ương cá giống ở Củ Chi, mỗi năm hỗ trợ khoảng 100.000 cá giống cho các hộ. Ảnh: T.Đ

Ông Nguyễn Minh (ấp 3B, xã Bình Hưng) là một trong những hộ cận nghèo ở địa phương, cuộc sống gia đình khá vất vả. Năm 2019, nhờ sự quan tâm, chia sẻ của Hội ND xã và CLB NDSXKDG xã, gia đình ông được nhận 10.000 con cá giống ba sa và 10 bao cám viên.

Nhờ chăm lo làm ăn, đến cuối năm 2019 gia đình ông thu lãi khoảng 200 triệu đồng sau 2 đợt bán cá. "Nhờ 2 lứa cá này mà gia đình tôi có vốn mở mang thêm sản xuất. Giờ thì gia đình tôi đã thực sự thoát nghèo rồi" - ông Minh bộc bạch.

Theo ông Nguyễn Công Sơn - Chủ tịch Hội ND xã Bình Hưng, đây là hoạt động truyền thống của nông dân xã nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

Trong khi đó, nhằm tận dụng nghề nuôi tôm của nông dân tại địa phương, từ năm 2016 đến nay, CLB NDSXKDG xã Hiệp Phước (Nhà Bè) cũng đã hỗ trợ nông nghèo tại địa phương gần 1,5 triệu con tôm giống để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Ông Lê Thành Nam - một nông dân đã nhận hỗ trợ 100.000 con tôm giống cho biết, trước đây gia đình khá khó khăn. Sau khi nhận được số tôm giống hỗ trợ, ông đã cho cải tạo lại 2 ao rộng 8.000m2 để nuôi tôm. "Vừa rồi bán lứa tôm, gia đình tôi cũng có lãi kha khá. Gia đình dự định sẽ tiếp tục theo nghề này để thoát nghèo, vươn lên làm giàu" - ông Nam chia sẻ.

Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch Hội ND xã Hiệp Phước đánh giá, thời gian qua, nhiều nông dân trong xã có hoàn cảnh khó khăn đã được CLB NDSXKDG hỗ trợ con giống, thức ăn, vốn, giúp cải thiện đời sống và thoát nghèo bền vững.

Lấy sức dân chăm lo cho dân

Mới đây, tại buổi họp mặt các CLB NDSXKDG TP.HCM, nói về các giải pháp hỗ trợ nông dân nghèo, ông Đoàn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND thành phố cho biết, sẽ tư vấn hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước hiện nay và tập trung nâng cao chất lượng dạy nghề; tăng cường hỗ trợ cây con giống cho bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn...

Theo ông Nguyễn Biện Trường Vinh - Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội ND TP.HCM, hiện các cấp Hội đã kiện toàn và duy trì hoạt động 92 CLB NDSXKDG với 1.895 thành viên. Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh tế, Hội ND thành phố đã tổ chức phát động các CLB NDSXKDG đăng ký thực hiện các công trình an sinh xã hội.

Kết quả, đến cuối năm 2019 đã có 92/92 CLB ở các huyện, quận đã thực hiện 92 công trình an sinh - xã hội tại địa phương giúp cho 662 lượt hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, gồm: 26 bò giống, 444.000 con giống thủy sản, 9.371 cây giống, 40 công cụ sản xuất...

"Các CLB đã phát huy hiệu quả trong việc đoàn kết nông dân giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững theo phương châm "lấy sức dân chăm lo cho dân" - ông Vinh cho biết.

Ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam, phụ trách phía Nam đánh giá, các hoạt động của CLB NDSXKDG thành phố đã tác động tốt đến chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động an sinh - xã hội, cũng như góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.