Tù chung thân cho nữ quái lừa đảo hơn 31 tỷ đồng

Theo nội dung cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2017 đến ngày 20/6/2019, Bùi Thụy Thùy Trang đã nhiều lần đưa ra những thông tin gian dối trong việc kinh doanh và đã lừa chị N.T.K.H và chị N.T.T.S chiếm đoạt số tiền 31,850 tỷ đồng.



Cụ thể, năm 2017, Bùi Thụy Thùy Trang cùng với Nguyễn Văn Ánh (SN 1973, trú An Thượng 20, tổ 128, P.Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có đến lưu trú tại khách sạn "Ngôi nhà nhỏ" tại số 74 Lý Thái Tổ do chị N.T.K.H (SN 1972, trú 74 Lý Thái Tổ phường Thạch Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ.

Trong quá trình lưu trú tại đây, Trang làm quen và có vay chị H số tiền 35 triệu đồng, để đóng hàng vải bán cho khách hàng nước ngoài và hẹn một tuần sẽ trả tiền gốc.

Bùi Thụy Thùy Trang tại tòa.

Sau khi mượn được tiền, đúng hẹn, Trang trả lại số tiền trên cho chị H và hỏi chị H tiền lãi nhưng chị H không lấy mà chỉ nhận tiền gốc. Thấy chị H tin tưởng, nên Trang bắt đầu nói dối chị H cho vay tiền để Trang mua nguyên phụ liệu, vải may mặc bán cho khách hàng Đài Loan sẽ thu lợi nhuận cao, chị H tin tưởng và đã cho Trang vay tiền.

Tính từ ngày 1/08/2017 đến ngày 4/06/2018 chị H đã nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và giao tiền mặt cho Trang với tổng số tiền 31 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền 31 tỷ đồng chiếm đoạt được trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, để củng cố lòng tin chị H, Trang đã sử dụng chính số tiền chiếm đoạt của chị H trả lại cho chị nhiều lần với tổng số tiền là 5 tỷ đồng. Số tiền còn lại 26 tỷ đồng Trang sử dụng tiêu xài hết.

Vụ thứ hai, vào ngày 10/4/2019, Trang đến gặp chị N.T.T.S (SN 1971, trú K79/19 Lý Tự Trong, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nói dối là cần tiền để chung chi cho cán bộ ngân hàng ABC chi nhánh Điện Biên Phủ, Đà Nẵng để giải ngân khoản vay 2 tỷ đồng. Sau đó Trang tiếp tục đến gặp chị S hỏi mượn tiền nhiều lần để "lo" cho hải quan làm nhanh thủ tục xuất lô vải lấy tiền trả lại cho chị S.

Với các thủ đoạn đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt chị S với tổng số tiền 850 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trang bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Tại tòa, Bùi Thụy Thùy Trang thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết không có khả năng để khắc phục hậu quả.