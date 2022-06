Giống lúa nếp A Sào cho năng suất cao, lãi 45 triệu đồng/ha

Tại khu ruộng đang trồng thử nghiệm hàng chục giống lúa khác nhau ở Viện Nghiên cứu cây trồng của ThaiBinh Seed, ai cũng trầm trồ trước thửa ruộng cắm biển lúa nếp A Sào.

Đã được mục sở thị nhiều giống lúa siêu năng suất, nhưng quả thật tôi ít thấy giống lúa nào đẹp đến vậy. Những bông lúa kín mít hạt, uốn cong như muốn gãy. Nhìn hạt lúa vàng ươm, tròn mẩy, cắn thử thấy thơm thơm, ngọt ngọt, hẳn người nông dân nào cũng mê.



Giống lúa nếp A Sào là một trong những niềm tự hào của ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Kể về sự ra đời giống lúa nếp A Sào độc đáo này, ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed chia sẻ: Có 1 lần chúng tôi cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đến thăm xã An Thái (huyện Quỳnh Phụ), thấy bà con treo trên cột điện dọc đường rất nhiều mẹt sảy thóc có viết chữ "nếp A Sào", tôi tò mò không biết vì sao lại có dòng chữ đó. Sau đó, về công ty, tôi bảo cô nhân viên ở phòng sản xuất về tận xã An Thái để tìm bằng được giống lúa nếp đó. Nhưng khi tới nơi, bà con chỉ cho mấy giống lúa nếp khác nhau mà không phân biệt được đâu là A Sào.

"Tôi liền nghĩ ra cách thuê các ông chủ nhiệm HTX ở đó, xem vụ này bà con cấy bao nhiêu giống lúa nếp, thu thập hết giúp tôi. Cuối vụ tôi nhận được một đống lúa to. Tôi giao Phòng Kỹ thuật ngồi chọn ra được 20 loại, làm vật liệu để tạo ra các giống lúa ngon và đưa sang Đài Loan chào hàng. Đó là một thị trường tiêu thụ rất nhiều gạo nếp. Về sau họ chọn được 2 giống lúa nếp ngon nhất, trong đó có 1 giống mang đặc tính A Sào, 1 giống là N54" - ông Báo kể.

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Báo cho biết: "Sở dĩ chúng tôi lấy tên thương hiệu nếp A Sào là bởi, đó chính là tên một ngôi đền tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, nơi thờ cúng, hương hỏa của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. A Sào chính là kho quân lương, tượng trưng cho sự no đủ, tốt tươi của giống lúa này".

Giống lúa nếp A Sào cho bông sai trĩu, hạt chắc mẩy. Ảnh: Thiên Hương

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo cho biết, ông rất thích cái tên này vì gắn với lịch sử của đất nước. Tại A Sào ngày xưa, nhà Trần đã xây dựng lực lượng quân sự cùng nơi tích trữ binh lương với nhiều địa danh mà đến nay tên gọi của nó còn gắn liền với cuộc kháng chiến như: làng Mễ Thương, xã An Thái (kho gạo); làng Am Qua (kho gươm); Đại Nẫm, xã Quỳnh Thọ (kho thóc lớn); A Mễ, xã An Thái (nơi để gạo của nhà Trần)...

Ông Báo cũng quan niệm, muốn xây dựng thương hiệu thành công cho các giống lúa, ngô hay bất kì sản phẩm nào khác, phải có câu chuyện gắn liền với sự ra đời của nó.

Thực tế là nếp A Sào đang được bà con nông dân đón nhận. Nghề trồng lúa vốn khó khăn, lợi nhuận rất thấp, thế nhưng đã có nông dân trồng nếp A Sào thu lãi tới hơn 45 triệu đồng/ha. Đó là trường hợp anh Trần Mạnh Hùng ở xã Trấn Dương, Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Vụ xuân năm 2022, anh Trần Mạnh Hùng trồng 20ha lúa nếp A Sào, 20ha lúa BC-15, sau khi trừ chi phí lãi hơn 1,2 tỷ đồng.

Anh Hùng chia sẻ với Báo Dân Việt: "Ban đầu khi đưa giống về tôi rất băn khoăn vì đây là giống mới, không biết năng suất chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh ra sao. Nhưng qua chăm sóc tôi thấy đây là giống lúa tiềm năng, có khả năng chống chịu bệnh đạo ôn tốt hơn so với giống nếp địa phương. Ban đầu, năng suất ước đạt 230-240kg/sào nhưng sau khi thu hoạch, năng suất thực tế lên tới 265kg/sào, cao hơn giống nếp địa phương 60-70kg/sào. Tôi thực sự rất bất ngờ".

Cũng theo anh Hùng, nếp A Sào có thời gian sinh trưởng vụ xuân miền Bắc 125-135 ngày, vụ mùa 105 - 110 ngày. Cây lúa có dạng hình đẹp, đẻ nhánh khỏe, bộ lá đứng, có khả năng chống chịu rét khá, nhiễm nhẹ bạc lá, khô vằn. Hạt gạo tròn, màu trắng đục, xôi mềm dẻo, thơm ngon.

Giống lúa nếp A Sào có tiềm năng năng suất từ 45 - 50 tạ/ha.

Ông Trần Mạnh Báo cho biết thêm, ThaiBinh Seed hiện đang sở hữu và phân phối trên 20 giống bản quyền, cung cấp 20% lượng giống sản xuất nông nghiệp cho cả nước. Diện tích sản xuất giống cây trồng trên phạm vi cả nước của ThaiBinh Seed đạt 62.000 ha/năm, sản lượng giống thu mua cho nông dân đạt 22.000 tấn.

Trong đó tại địa bàn tỉnh Thái Bình, các giống lúa của công ty chiếm trên 80% cơ cấu sản xuất.

Với quy mô hơn 152ha, mỗi vụ Viện Nghiên cứu của ThaiBinh Sees triển khai nghiên cứu, khảo nghiệm hàng trăm giống lúa các loại. Đặc biệt, phòng thử nghiệm quốc gia Vilas 110 của Tập đoàn được đầu tư hàng trăm tỷ đồng với thiết bị hiện đại, đủ điều kiện và khả năng thực hiện các phép thử theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005, xác định khối lượng 1.000 hạt, nấm bệnh bằng phương pháp giấy thấm, xác định hạt khác giống, kiểm định độ thuần đồng ruộng...

Vụ xuân năm 2022, ThaiBinh Seed khảo nghiệm 370 giống lúa, bao gồm: 89 giống lúa thuần, 281 giống lúa lai, 101 giống ngô. Qua đó đã chọn được một số giống có nhiều ưu điểm tốt như: BC15 mới, TBR225 mới, TBR97, TBR87, OM468, nếp A Sào (giống lúa thuần); Phúc Thái 168, QL301, KH768, TP51, TP449, TP453, TBH222 (giống lúa lai); giống ngô nếp TBM18, TBM135; giống ngô sinh khối NSK207, giống ngô kháng sâu keo KSK126, giống ngô lai TBM189...

"Đặc biệt các giống ngô này của chúng ta cho bắp to, kín hạt, hạt chắc mẩy không thua kém gì các giống ngô nhập ngoại" - ông Báo vui vẻ nói.