Từ vụ ô tô bị tai nạn cạnh đường sắt: Cần giải phóng hành lang an toàn triệt để, đảm bảo an toàn Từ vụ ô tô bị tai nạn cạnh đường sắt: Cần giải phóng hành lang an toàn triệt để, đảm bảo an toàn

Vụ va chạm xảy ra giữa tàu hoả và ô tô tại phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đỗ gần đường sắt.