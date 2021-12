Từ vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 7 người thương vong ở Phú Thọ, cần đưa kiến thức ATGT vào trường học

Tai nạn giao thông kinh hoàng

22h25 ngày 21/9/2021 tại km15+050, ĐT321C thuộc khu Hạ Khê, xã Minh Tân (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 4 xe máy do các cháu thanh, thiếu niên điều khiển đi chơi trung thu. Hậu quả làm chết 5 tử vong, bị thương 2 người.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Ngọc D. (16 tuổi, trú khu Gọ 2, xã Minh Tân); Nguyễn Trung D. (16 tuổi, trú khu Xóm Thượng, xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê); Đoàn Quốc H. (17 tuổi, trú khu 10, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê); Nguyễn Trường Sơn, SN: 2005, khu Gọ 2, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê; Nguyễn Thành T. (18 tuổi, trú khu Gọ 2, xã Minh Tân).

2 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Hữu Ng. (17 tuổi, trú khu Gọ 2, xã Minh Tân) và Nguyễn Tiến M. (14 tuổi, trú khu Đình Thổ Khối, xã Minh Tân).

Nguyễn Hữu Ng. được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương hàm mặt, chấn thương sọ não. Nguyễn Tiến Mạnh bị đa thương tích, chụp chiếu không có vấn đề gì, được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê trong tình trạng say rượu.

Vụ tai nạn giao thông thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 5 thanh thiếu niên.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người dân ám ảnh khi nạn nhân nằm la liệt, bất động trên đường. Những vệt máu loang khắp nơi. Các phương tiện để lại hiện trường gồm: Xe mô tô Wave mang BKS: 19G1-16100; xe Honda mang BKS: 88L1-14590; xe mô tô Wave mang BKS: 19AF-02882 và xe Honda RSX không gắn biển kiểm soát bị hư hỏng nặng. Mảnh vỡ của những chiếc xe máy vương vãi khắp nơi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Khê đã có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo cơ quan công an, tại hiện trường vụ tai nạn chỉ có 1 chiếc mũ bảo hiểm, có 1 trường hợp bị thương khi nhập viện vẫn trong tình trạng say rượu.

Nhân chứng sát hiện trường vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe thấy nhiều tiếng va chạm lớn, liên tiếp của các xe máy. Khi chạy ra xem thì người dân bàng hoàng thấy người và xe máy nằm la liệt trên đường.

Theo một số nguồn tin, trước khi xảy ra vụ tai nạn, có một số nạn nhân đã uống rượu trong đêm Trung thu, sau đó chạy xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm nên xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên.

Không loại trừ nguyên nhân liên quan đến rượu bia

Báo cáo của Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Phú Thọ do ông Nguyễn Văn Danh- Chánh văn phòng gửi Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định: Không loại trừ nguyên nhân vụ việc có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia.

Tuy nhiên, do vụ tai nạn diễn ra trong đêm tối, không có nhân chứng, đa phần nạn nhân đã tử vong, 2 người bị thương vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, hôn mê gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ban ATGT tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát toàn hộ camera an ninh trên địa bàn để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau vụ tai nạn, mạng xã hội giao thông đã xuất hiện những đoạn video liên quan đến vụ TNGT trên. Từ video cho thấy, các nạn nhân lưu thông với tốc độ cao, người bị nạn nằm la liệt trên đường.

Ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ và huyện Cẩm Khê kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy trong máu đối với các nạn nhân. Kiểm tra tình trạng đội mũ bảo hiểm của nạn nhân và xác minh dấu hiệu đua xe trái phép dẫn đến hậu quả vụ việc.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị quá trình xử lý và giải quyết hậu quả vụ việc và tang lễ cho các nạn nhân cần phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Theo Công an huyện Cẩm Khê, những trường hợp tử vong, đơn vị không lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, có 1 trường hợp bị thương phải nhập viện, khi kiểm tra đang trong tình trạng say rượu. Lãnh đạo xã Minh Tân cho biết, 7 nạn nhân gặp nạn đều rất còn trẻ, chỉ từ độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi. Trong đó, 6 nạn nhân còn đi học; 1 nạn nhân vừa tốt nghiệp cấp 3.

Nguyên nhân ban đầu xác định, các nạn nhân chạy xe với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái dẫn đến tai nạn.

Đưa kiến thức an toàn giao thông thành môn học

Vụ tai nạn thương tâm nói trên khiến người dân huyện Cẩm Khê không khỏi xót xa. Bà Đinh Duyên- một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cho hay, qua vụ tai nạn giao thông có thể thấy hầu hết các nạn nhân đều là thanh thiếu niên, đang trong độ tuổi ăn học. Do đó, để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên khi đang còn trên ghế nhà trường. Nên đưa kiến thức an toàn giao thông thành 1 môn học. Có như vậy ý thức tham gia giao thông của giới trẻ mới được cải thiện.

"Nên đưa kiến thức an toàn giao thông vào trường học, dạy cho các cháu từ lúc còn nhỏ lên tới các bậc phổ thông. Khi các con nắm vững kiến thức, pháp luật về giao thông thì sẽ tham gia giao thông nghiêm túc hơn...", bà Duyên nói.

Cũng theo bà Duyên, ngoài phổ biến kiến thức trên trường lớp, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền các phiên tòa xét xử lưu động các "ma men" sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là những hình ảnh "mạnh", tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.