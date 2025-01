Từ vụ "tẩm" chất cấm vào giá đỗ ở Đắk Lắk, hàn the vào giò chả ở Đà Nẵng, Bộ NNPTNT chỉ đạo "nóng"

Theo Bộ NNPTNT, trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng tại một số địa phương liên tiếp phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm (6 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm/ngoài danh mục được phép sử dụng tại Đắk Lắk; 1 cơ sở sản xuất giò chả sử dụng hàn the tại Đà Nẵng).

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản, ngăn chặn triệt để các vụ việc vi phạm ATTP trong tiêu dùng thực phẩm thường xuyên của nhân dân, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội xuân với nhu cầu tiêu thụ tăng cao, Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Cơ quan chuyên môn trực thuộc, chính quyền các cấp tập trung một số nội dụng sau:

Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông để phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tác hại và hậu quả của việc sử dụng chất cấm/ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất ban đầu, thu hoạch, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thuỷ sản; Phổ biến, công khai, cập nhật thông tin để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm nông sản có nguồn gốc rõ ràng, từ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm; Tăng cường thông tin, truyền thông về nguy cơ ATTP.

Giá đỗ có ngâm hóa chất bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện tháng 12 năm 2024. Ảnh: Công an cung cấp

Chủ động phối hợp với thành viên của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phát động và thực hiện phong trào khuyến khích, vận động người dân tham gia giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ cơ sở; xây dựng kênh thông tin để tiếp nhận các phản ánh, tố giác hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm từ cấp cơ sở.

Chỉ đạo các cơ quan quản lý ATTP tổ chức các Đoàn công tác liên ngành và theo chức năng được phân công, phân cấp để thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông sản có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp lễ, tết của người dân (sản phẩm ăn liền, sản phẩm có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt, thời gian sử dụng ngắn; sản phẩm dễ bị lạm dụng sử dụng chất cấm, chất ngoài danh mục được phép sử dụng, các đối tượng có chứa độc tố tự nhiên, sản phẩm có rủi ro cao về vi sinh vật gây bệnh…).

Các vi phạm về an toàn thực phẩm phát hiện phải được xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.

Bố trí nguồn lực để các cơ quan chuyên môn tổ chức các đợt lấy mẫu giám sát tăng cường đối với sản phẩm nông sản có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến, chợ đầu mối, cơ sở chuyên doanh nông sản.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 26/12/2024 cơ quan công an Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can của 6 cơ sở dùng hoạt chất "6- Benzylaminopurine" để ngâm ủ gần 3.000 tấn giá đỗ. Theo đó, chất “6-Benzylaminopurine” là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2023 của Bộ NNPTNT.

Tương tự, tại Đà Nẵng, ngày 28/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng sử dụng hàn the để làm chả bò, chả heo.

Trước đó, từ ngày 20 đến 27/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng liên tục tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở.

Kiểm tra tại cơ sở sản xuất chả P.X.T ở số 41 Nhơn Hòa 12 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) do ông Phạm Xu Tý làm chủ, công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại (chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết). Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện số chả này đều dương tính với hàn the (Natri Borat).

Công an cho biết hàn the có độc tính khá mạnh đối với cơ thể. Vì thế, hàn the không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm. Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính, làm cho người sử dụng liểu lượng thấp, từ 5 gram trở lên bị ngộ độc và có thể dẫn đến tử vong.