Tự xưng “hiệp sĩ đường phố” để chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/5, trung tá Đặng Công Thành, Phó trưởng Công an phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được 2 đối tượng tự xưng “hiệp sĩ đường phố” dùng hung khí đe doạ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Tân Xuân xảy ra tối 7/5.

Hai đối tượng Mạnh và Quỳnh tại cơ quan công an.

Khoảng 20h30 tối 7/5, tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, hai anh Phạm Đức Duy và Bùi Hữu Bách ngồi bấm điện thoại tại khu vực bờ kè đang thi công thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân. Lúc này, có 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Exciter đi đến chỗ 2 anh Duy và Bách tự xưng là “hiệp sĩ đường phố” và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Người ngồi sau xe cầm trên tay cây gậy sắt loại gậy đánh bóng chày, tiến đến đe doạ, yêu cầu 2 anh đưa điện thoại di động và đọc mật khẩu mở khoá màn hình để kiểm tra. Lo sợ trước hành động của 2 đối tượng, 2 anh đã phải đưa 2 điện thoại OPPO A77s và iPhone 11 Promax cho 2 đối tượng. Lấy được điện thoại, 2 đối tượng lên xe mô tô rồ ga bỏ đi.

Tang vật, phương tiện và hung khí gây án của các đối tượng.

Vụ việc được 2 anh Duy và Bách báo ngay cho Công an phường Tân Xuân. Công an phường Tân Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đồng Xoài tổ chức truy nóng ngay trong đêm. Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an đã phát hiện và bắt giữ được 2 nghi can tại nhà nghỉ Như Ý, thuộc phường Tiến Thành, TP.Đồng Xoài cùng tang vật là 2 chiếc điện thoại chúng chiếm đoạt trước đó và chiếc xe mô tô phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Tiến Quỳnh, SN 2001, trú phường Tân Đồng, TP.Đồng Xoài và Nguyễn Văn Mạnh, SN 2000, trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Cả hai đều đã có tiền án, mới ra tù, không có việc làm ổn định và sống lang thang.

Test nhanh, cả hai đều dương tính với ma tuý đá.

Các đối tượng cùng tang vật, phương tiện và hung khí gây án đã được bàn giao cho Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.