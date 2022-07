Ngôi chùa độc đáo ở Đà Nẵng

Dân gian truyền tai rằng, dưới thời vua Minh Mạng (thế kỷ XIX), có một pho tượng Phật trôi dạt vào bãi cát nơi đây, người dân trong vùng tin đó là điềm lành nên lập am thờ tự. Từ đó cả một vùng sóng yên biển lặn, dân làng chài ra khơi thuận lợi, bình an và may mắn.

Cũng từ đó bãi cát được đặt tên là Bãi Bụt (Phật) và là nơi dựng lên chùa Linh Ứng ngày nay.

Vào mùa cao điểm du lịch, chùa Linh Ứng luôn thu hút rất đông du khách và Phật tử khắp nơi đến chiêm bái. Ảnh: T.H.

Clip: Chùa Linh Ứng là điểm tham quan không thể bỏ lỡ của du khách khi đến với TP Đà Nẵng.

Sau hơn 6 năm xây dựng, đến ngày 30/7/2010 chùa chính thức khánh thành. Chùa do cố hòa thượng Thích Thiện Nguyện khởi tâm vận động bà con Phật tử gần xa và được UBND TP. Đà Nẵng cấp đất xây dựng.

Thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam với 67m. Ảnh: T.H.

Đây được coi là một quần thể kiến trúc du lịch mới và lớn nhất thành phố với diện tích 20ha, bao gồm: Chánh điện – Hậu tổ, tăng xá, giảng đường, nhà khách, Phương Trượng, thư viện, Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tháp Xá Lợi, tượng Phật Niết Bàn và các hạng mục nhỏ như vườn Lâm Tì Ni, vườn Lộc Uyển….



Đường lên chùa Linh Ứng được xem là cung đường đẹp nhất Việt Nam và thế giới, một bên là núi và một bên là biển xanh. Ảnh: T.H.

Du khách thập phương và Phật tử thường tới chùa để cầu bình an, công danh, sự nghiệp thuận lợi. Ảnh: T.H.

Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt là một trong ba ngôi chùa mang tên Linh Ứng nổi tiếng nhất của TP. Đà Nẵng. Bởi nơi đây không chỉ nổi tiếng với văn hóa tâm linh tôn nghiêm, uy nghi, mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn. Nằm ở vị thế đắc địa, kiến trúc đặc sắc, cộng với vẻ đẹp non nước hữu tình khiến bất kỳ ai đến đây cũng đều trầm trồ.



Bức tượng Phật khổng lồ được điêu khắc tinh xảo. Ảnh: T.H.

Bước qua những bậc thang đá là cổng chùa tam quan rộng mở, từ đây, hiện ra trước mắt du khách là đô thị trẻ Đà Nẵng bên bờ biển xanh, cát trắng. Hướng mắt ra xa là đảo Cù Lao Chàm (thuộc tỉnh Quảng Nam) và đèo Hải Vân.



Từ cổng tam quan nhìn vào là 18 vị La Hán uy nghiêm xếp thành 2 hàng dẫn lối vào chính điện. Mỗi vị được điêu khắc bằng đá, ngồi trên lưng một linh vật và là hiện thân của những cung bậc cảm xúc khác nhau "hỉ, nộ, ái, ố" của con người.

18 pho tượng La Hán đặt tại sân chùa dẫn vào chính điện. Ảnh: T.H.

Du khách nào từng đặt chân đến chùa Linh Ứng đều không khỏi trầm trồ khi chiêm ngưỡng những pho tượng La Hán được khắc họa vừa tinh tế, sắc sảo vừa sống động, mềm mại. Cùng với hàng trăm chậu cây cảnh đã tạo nên một khuôn viên chùa sinh động và thanh tịnh.



Chính điện có mái ngói uốn cong hình rồng, những trụ cột to được bao quanh bởi những con rồng được chạm trổ rất tinh xảo. Ảnh: T.H.

Khuôn viên chùa Linh Ứng đẹp được ví von như chốn bồng lai tiên cảnh. Ảnh: T.H.

Ngôi chùa được xây dựng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chính điện có mái ngói uốn cong hình rồng, những trụ cột to được bao quanh bởi những con rồng được chạm trổ rất tinh xảo.

Điện chính có sức chứa lớn, chính giữa thờ tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bên phải là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái là Địa Tạng Vương Bồ Tát và 4 vị Thiên Vương.



Ông Hà Văn Thanh (50 tuổi, quê Lào Cai) vui vẻ nói: "Chùa Linh Ứng là điểm đến đầu tiên của đoàn chúng tôi khi đến với Đà Nẵng du lịch. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây hùng vĩ, kiến trúc đồ sộ, tinh xảo, đặc biệt là sự thanh tịnh, tao nhã làm tâm hồn tôi trở nên thư thái, nhẹ nhàng, thành tâm cầu nguyện cho gia đình luôn bình an".

Thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát giữ kỷ lục Việt Nam tại chùa Linh Ứng

Ấn tượng nhất khi đến thăm chùa Linh Ứng là Thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam với 67m. Có đường kính đài sen rộng 35m, bên trong lòng tượng có 12 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ các tượng Phật.

Chính giữa điện thờ tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bên phải là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái là Địa Tạng Vương Bồ Tát và 4 vị Thiên Vương. Ảnh: T.H.

Đức Bồ Tát đứng tựa lưng vào núi nhìn ra biển cả với đôi mắt hiền từ, bên dưới đài sen luôn thu hút rất đông du khách và Phật tử tới lễ Phật, thưởng ngoạn nét đẹp từ bi của bức tượng có một không hai. Trước khuôn viên tượng có tượng Phật Di Lặc bằng đá cẩm thạch trắng tự nhiên.



Cảnh quan khu chính điện kết hợp với pho tượng Quan Âm tạo nên một bức tranh đẹp như tiên cảnh, linh thiêng, thanh tịnh và trang nghiêm.

Khu vực cuối cùng phía bên phải quần thể chùa Linh Ứng là tháp Xá Lợi, nằm sát con đường bao quanh bán đảo và có tầm nhìn ra biển xanh thoáng đãng nhất. Tháp cao 9 tầng với một pho tượng Phật khổng lồ nằm ở trước cùng nhiều tượng La Hán nhỏ xung quanh như đang bảo vệ giấc ngủ thiên thu cho Phật.

Bà Lâm Thị Mai (trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chia sẻ: "Từ ngày chùa Linh Ứng khánh thành, tôi cùng người thân thường xuyên đến đây thắp hương cầu nguyện vào mỗi dịp mồng 1, ngày rằm, Tết Nguyên đán. Bạn bè ở xa khi đến Đà Nẵng du lịch tôi đều dẫn lên viếng chùa trước tiên".



Với những nét độc đáo trên chùa Linh Ứng là địa điểm thu hút du khách khi đến với TP. Đà Nẵng xinh đẹp.