Tỷ phú nuôi cá chình đặc sản ở Cà Mau lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Ông Ánh nói rằng, cuộc đời ông gắn bó với đồng ruộng, do vậy ở thời điểm hiện tại, dù kinh tế gia đình đã trở nên khá giả, riêng ông đã lớn tuổi, nhưng hàng ngày ông vẫn ra đồng để được trực tiếp sản xuất với mô hình nuôi cá chình của gia đình. Ảnh: An An