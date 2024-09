Ở một nơi của Quảng Trị, dân trồng thứ cây tốt um trên đồi, hễ cắt là bán được giá hời

Vừa được mùa, lại được các cơ sở chế biến cao dược liệu trên địa bàn đến thu mua ngay tại ruộng với giá cao nên nông dân hết sức phấn khởi.

Những ngày này, nhiều hộ gia đình trồng cây an xoa trên địa bàn huyện Cam Lộ đang tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch diện tích cây an xoa đầu tiên.

Ai nấy đều rất vui mừng bởi cây an xoa thu đến đâu là có xe của các cơ sở chế biến cao tới thu mua đến đó. Đặc biệt, tiền cũng được trả ngay tại ruộng với giá 12.000 đồng/kg.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tiết, ở thôn Quật Xá, xã Cam Thành trồng 3 sào cây an xoa, sau gần 1 năm thu hoạch được hơn 3 tấn an xoa tươi, thu về hơn 36 triệu đồng.

Ông Tiết chia sẻ, nếu so với trồng lạc, trồng sắn thì thu nhập từ cây an xoa cao hơn nhiều. “Ban đầu mới trồng chưa có kinh nghiệm nên khoảng cách trồng hơn thưa, dẫn đến tốn nhiều công làm cỏ, chăm sóc. Nhưng có cái thuận tiện khác là đầu ra ổn định, được thu mua ngay sau thu hoạch tại ruộng nên chúng tôi đỡ mất công vận chuyển, tiết kiệm chi phí hơn”, ông Tiết nói thêm.

Gia đình ông Đỗ Anh Khánh ở thôn Minh Chính, xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vào tháng 5/2021 đã chuyển đổi 0,6 ha đất trồng sắn sang trồng cây an xoa.

Ông Khánh cho biết, mỗi cây an xoa được trồng cách nhau 1,7 m và theo chu kỳ cứ 6 tháng thu hoạch một lần bằng cách cắt toàn bộ cành lá cách gốc 15 - 20 cm.

Cũng theo ông Khánh, an xoa là loại cây dược liệu khá dễ trồng, ít sâu bệnh, năng suất cao và thu nhập gấp nhiều lần so với các cây trồng khác. Trên diện tích cây an xoa của mình, gia đình ông Khánh đầu tư thêm hệ thống tưới nhỏ giọt, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ bón phân chuồng và xử lý đất bằng chế phẩm vi sinh.

“Thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích cây an xoa lên hơn 1 ha theo định hướng của huyện để tăng thu nhập và tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho địa phương”, ông Khánh thông tin thêm.

Nông dân trồng cây an xoa-một loại cây dược liệu tốt ở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đang thu hoạch cây an xoa - Ảnh: L.T.

Hiện tại, cây an xoa cho thu hoạch đợt đầu tiên tập trung tại các xã Cam Hiếu, Cam Thành và Cam Chính với diện tích 3,5 ha. Sau gần 1 năm xuống giống, cây dược liệu này tỏ ra thích ứng, phát triển tốt trên cả 3 vùng đất, gồm đất đỏ ba dan, đất bãi bồi ven sông và đất đồi.

Theo người dân cho biết, cây an xoa có nguồn gốc tự nhiên, mọc khá nhiều ở vùng đồi núi của huyện Cam Lộ. Trước đây, người dân vào rừng cắt cây an xoa về bán cho các cơ sở chế biến cao dược liệu với giá 3.000 đồng/kg tươi.

Nhiều người dân dùng lá của loài cây này nấu nước uống hằng ngày để điều trị những bệnh lý liên quan đến gan. Cây an xoa là loại cây rất dễ trồng và chăm sóc, thời gian từ khi trồng đến thu hoạch chưa đến 12 tháng, mỗi năm cho thu hoạch 2 đợt.

Trung bình mỗi héc ta cho sản lượng khoảng 40 tấn tươi/năm. Với giá thu mua như hiện nay là 12.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, nông dân thu lãi khoảng 300 triệu đồng/ha.

Trên địa bàn huyện Cam Lộ hiện có 2 cơ sở chuyên chế biến cao dược liệu từ cây an xoa để xuất khẩu. Thời gian tới, huyện có kế hoạch mở rộng diện tích cây an xoa trong toàn huyện lên khoảng 15 ha.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Hoài Linh, trong quá trình thử nghiệm trồng cây an xoa, qua theo dõi cho thấy cây an xoa trên địa bàn đạt năng suất vượt trên cả lý thuyết.

Về kinh phí đầu tư trồng một héc ta cây an xoa khoảng 300 triệu đồng, nhưng thời gian thu hoạch kéo dài từ 7 - 10 năm. Sau khi thu hoạch, cây an xoa sẽ tái sinh và sau 6 tháng chăm sóc cây sẽ cho khai thác trở lại.

Nói về đầu ra sản phẩm, ông Linh cho biết, thời gian qua, huyện Cam Lộ đã tích cực tìm kiếm thị trường và đã cho xuất khẩu 2 lô cao dược liệu an xoa thành phẩm sang thị trường Mỹ.

Hiện nay, phía đối tác đã cho ứng trước kinh phí thu mua nguyên vật liệu và huyện đang chuẩn bị ký những lô hàng xuất khẩu tiếp theo sang thị trường Mỹ.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mời các chuyên gia hỗ trợ cho Cam Lộ mở rộng diện tích cây an xoa đúng quy trình kỹ thuật theo hướng hữu cơ, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt của đối tác để tiếp tục xuất khẩu”, ông Trần Hoài Linh cho biết thêm.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) thì phát triển cây dược liệu được xác định là hướng đi mũi nhọn và sẽ xây dựng Cam Lộ trở thành vùng nguyên liệu tập trung. Trong đó, kế hoạch đến năm 2025, cùng với các loại cây dược liệu khác, huyện Cam Lộ sẽ quy hoạch vùng chuyên canh cây an xoa lên khoảng 200 ha. Song song với đó, Cam Lộ đang liên kết với Công ty Cổ phần AGRIDYNAMICS Việt Nam, là doanh nghiệp đã liên kết với huyện để đưa sản phẩm cao an xoa xuất khẩu sang thị trường Mỹ triển khai xây dựng một nhà máy chế biến dược liệu.

Đây là cơ hội mở ra nhiều thuận lợi cho việc thu mua, bao tiêu sản phẩm cây an xoa của người dân trên địa bàn. Đồng thời, tạo đà để sản phẩm dược liệu Cam Lộ nói chung và cây an xoa nói riêng tiếp tục xuất khẩu ra thị trường thế giới với số lượng nhiều hơn.