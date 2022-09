Ứng phó bão số Noru: Dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An, nhiều du khách vẫn dạo phố

Chiều 26/9, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam cho biết, địa phương đã chủ động các phương án trong việc phòng, chống bão số 4 khi cơn bão này ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương.

Để phòng chống bão số 4, thành phố Hội An đã dừng bán vé tham quan phố cổ. Ảnh: T.H

"Chính quyền TP Hội An đã vận động người dân, chủ các cơ sở du lịch chủ động chằng chống nhà cửa, công trình, cơ sở du lịch đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bên cạnh đó, thành phố đã tạm dừng hoạt động khu phố đi bộ, dừng bán vé tham quan cho du khách đến khi bão số 4 tan hoàn toàn...", ông Sơn cho biết.

Dù tạm dừng bán vé tham quan phố cổ, nhưng du khách vẫn dạo quanh phố cổ. Ảnh: T.H

Dù thành phố Hội An đã tạm ngừng bán vé tham quan phố cổ, nhưng ghi nhận vào chiều ngày 26/9, thời tiết ở Hội An không mưa nên một số du khách vẫn đến tham quan phố cổ và nhiều người biết có bão nhưng vì đã lỡ đến với Hội An nên ở lại hết ngày rồi chuyển di chuyển đến nơi khác.

Công tác chống đỡ Chùa Cầu ứng phó bão số 4 đã được hoàn tất. Ảnh: T.H

Ghi nhận tại Chùa Cầu, chính quyền Hội An đã hoàn tất việc chống đỡ di tích này. Ngoài ra, cây xanh tại các tuyến phố cũng được cắt tỉa nhằm tránh gãy đổ, gây hư hại di tích. Cùng ngày, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đã kiểm tra tình hình phòng chống bão khu vực phố cổ, công trình kè biển Cửa Đại (TP Hội An).

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, công tác di dời dân ở khu vực nguy hiểm đang được tiến hành khẩn trương. Chiều nay, các xã phường trên địa bàn sẽ báo cáo con số cụ thể về các trường hợp phải di dời tập trung, di dời xen ghép sau khi đã bố trí ổn định.