172 lô nền trong dự án khu dân cư ở Long An chưa được cấp giấy chứng nhận do người đại diện đã mất

Trong 177 lô nền dự án khu dân cư 135 (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) làm chủ đầu tư, chỉ có 5 trường hợp được cấp giấy chứng nhận.