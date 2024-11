20 thửa đất lô LK01 và LK02 tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức (Hà Nội) "lên sàn" đấu đã tạm thời tìm được chủ mới ngày 4/11 vừa qua. Theo xác nhận từ phía Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, giá trúng đấu giá cao nhất là 103,3 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 85,3 triệu đồng/m2.

Mức giá các lô đất trúng đấu giá đa phần dao động quanh mức 91 - 97 triệu đồng/m2.

Kết quả đấu giá đất huyện Hoài Đức được người tham gia đấu giá ghi chép lại tới vòng 9. Ảnh: Phương Thảo

Hai lô có giá trúng cao nhất trong phiên ngày 4/11 là LK02-01 và LK01-04, diện tích lần lượt là 145 m2 và 109 m2. Đây đều là các lô góc, sở hữu 3 mặt tiền và nằm ở vị trí “cửa ngõ" dẫn vào khu đất.

Những lô đất đấu giá lần này nằm đối diện Trường Mầm non Tiền Yên, cách đường Vành đai 4 khoảng 400 m và tọa lạc ngay cạnh 19 lô đất LK03 và LK04 - lô đất từng lập kỷ lục về giá trúng tại huyện Hoài Đức với 133 triệu đồng/m2.

Tuy toạ lạc sát nhau nhưng giá trúng đấu giá lần này lại "rẻ" hơn. Chính điều này đã xuất hiện tâm lý chần chờ, thăm dò thị trường của nhiều người.

Vị trí những lô đất đấu giá tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức lên sàn đấu giá ngày 19/8 và ngày 4/11. Ảnh: Phương Thảo

Ngay khi kết thúc phiên đấu giá, phóng viên Dân Việt đã tiếp cận được với anh Đỗ Công Sịnh (người tham gia đấu giá đất Hoài Đức ngày 4/11), anh trúng 2 lô đất ký hiệu LK01-09 và LK02-09 với giá 91,3 triệu đồng/m2. Ngay lúc đó, anh đã để lại số điện thoại và thông báo rao bán chênh 250 triệu đồng/lô.

Chỉ sau 1 ngày, khi phóng viên Dân Việt liên hệ lại với anh thì anh cho biết 2 lô đất đó đều đã có người mua. Anh Sịnh còn nói: "Nếu còn có nhu cầu thì để lần sau đấu giá tiếp sẽ liên hệ lại". Theo anh kể, trước đó anh đã đấu giá trúng 3 lô đất và đều đã sang tay thành công.

Hay với chị Mến (người tham gia đấu giá đất Hoài Đức ngày 4/11), chị trúng lô đất có ký hiệu LK02-05 với giá 97 triệu đồng/m2, chị bán chênh 350 triệu đồng cho lô đất này. Đến hôm nay, khi liên hệ lại với chị, chị nói đã có nhiều người hẹn sẽ đến xem, nếu có thiện chí, chị sẽ giảm nóng còn 8,9 tỷ đồng (tương ứng giảm 150 triệu tiền chênh).

Những lô đất "lên sàn" đấu giá tại khu xứ đồng Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức ngày 4/11. Ảnh: Phạm Hưng

Theo thông tin phóng viên Dân Việt ghi nhận được, với lô đất ký hiệu LK01-04 có giá trúng 103 triệu đồng/m2 là do một "nữ đại gia" sở hữu 1 văn phòng bất động sản tại Thanh Oai. Ngay từ đêm qua, sau khi đấu giá trúng lô đất này, bà đã đưa khách đi xem đất ngay. Về việc mảnh đất này đã được sang tay chưa thì nhà đầu tư này không tiết lộ.

Theo tìm hiểu, đa phần các thửa đất còn lại đang được bán chênh từ 200 - 500 triệu đồng. Những lô có tổng tiền càng lớn, mức bán chênh sẽ càng nhỏ và ngược lại.

Bất ngờ đấu giá đất huyện Hoài Đức hạ nhiệt giữa "cơn sốt": Cơ hội hay rủi ro?

Theo TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế chia sẻ, số lượng người lần này tham gia ít bằng 1/5 ngày 19/8 vừa qua nên đồng nghĩa giá sẽ khó có khả năng bị "thổi phồng" như trước. Lý giải về việc phiên đấu giá này có ít người tham gia hơn phiên trước, ông cho rằng do các hội, nhóm đã bỏ quá nhiều tiền vào những lần trước đó, vốn đã cạn dần nên không còn đủ tài chính để tham gia một cách ồ ạt.

Với việc số lượng người tham gia ít hơn, mức độ cạnh tranh cũng giảm xuống, từ đó khiến mức giá trúng ít còn tình trạng bị đẩy lên quá cao.

Dù vẫn còn khả năng người tham gia đấu giá vẫn có thể cố tình đẩy giá lên cao để tạo độ hot, nhanh thoát hàng những lô trước, tạo tâm lý "lô trước rẻ hơn lô sau" nhưng theo ông Thành, nguyên tắc của đấu thầu, đấu giá là chính là cạnh tranh, ai trả cao thì người đó trúng chứ không có có quy tắc hay giới hạn của phiên đấu.

Dù giá trúng đấu giá đã thấp hơn so với lần đầu nhưng mức giá này vẫn cao hơn 20 - 40% mặt bằng chung ngoài thị trường. Ảnh: Thái Nguyễn

Cùng quan điểm, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản EZ Việt Nam cho rằng, việc đấu giá là công khai và tự do nên giá là vô cùng, không thể lý giải chính xác được.

Nhưng theo quan điểm cá nhân ông, độ "nóng sốt" tại khu vực này đã giảm đi nhiều so với trước. Tuy giá trúng đấu giá lần này "rẻ" hơn so với lần trước dù cùng 1 vị trí nhưng nếu so với mặt bằng chung ngoài thị trường thì giá này cao hơn từ 20 - 40%.

Chính vì vẫn cao hơn mà giấy tờ pháp lý chưa rõ ràng nên khả năng thanh khoản nhanh còn kém. Người dân có nhu cầu ở thực hay muốn tìm địa điểm kinh doanh cũng sẽ cân nhắc vị trí xung quanh nhưng lại có giá "hấp dẫn" hơn. Thanh khoản kém nên "cò" đất cũng đã "yếu" dần.

Các chuyên gia cho rằng không nên vội vàng mua tranh bán cướp, như vậy rất dễ dính "bẫy" của các cò, tay to dăng ra. Ảnh: Thái Nguyễn

Phải khiến bản thân mình trở thành người tiêu dùng thông thái, không mua tranh bán cướp. Ông Trọng chia sẻ

Trong bối cảnh vô vàn mức giá, rất khó để người dân có nhu cầu an cư tiếp cận với giá trị thật. TS. GVC. Đỗ Xuân Trọng, Phó trưởng Bộ môn Luật Đất đai trường Đại học Luật Hà Nội tâm sự: "Giá hiện tại đang thổi lên cao là do "cò", đội nhóm tay to cố tình để khiến hàng bán của nhóm người đó là độc nhất, là hàng hiếm. Đặc biệt, trong thời khắc giao thoa giữa bảng giá đất cũ và mới thì người dân lại phải càng thật sự tỉnh táo".

Không được vướng chân vào FOMO, phải tìm hiểu ngọn ngành, phân tích kỹ càng rồi hãy ra quyết định.