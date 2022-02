Vì sao nhiều nhà ở Long An thuê mai vàng chơi Tết chứ không mua đứt bán đoạn?

Anh Phước, phường Khánh Hậu, TP Tân An (tỉnh Long An) tư vấn cho khách thuê chọn gốc mai vàng đẹp.



Tại mỗi gia đình, trụ sở làm việc của cơ quan, doanh nghiệp đều không thể thiếu mai vàng ngày tết. Sắc màu vàng tươi của hoa mai là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc trong năm mới.







Tuy nhiên, để có được một gốc mai to, đẹp thì chi phí cũng khá cao, chưa kể nếu không biết cách chăm sóc thì hoa trổ không đúng dịp hoặc sâu bệnh. Do đó, nhiều gia đình, đơn vị chọn cách thuê mai để tiết kiệm, lại đỡ tốn công chăm sóc.

Anh Phước cung cấp dịch vụ cho thuê mai chưng Tết với số lượng ra thị trường là hơn 200 cây

Ông Nguyễn Thanh Tùng (ngụ phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An) cho biết: “Tôi có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Do bận rộn công việc, nhà lại không có đủ diện tích để trồng cây, nhiều năm qua, cứ đến tết là tôi lại thuê 1 chậu mai để ở cửa hàng với ước mong công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Cây mai vàng tôi thuê của người quen với giá 2 triệu đồng, từ cuối tháng Chạp đến mùng 10 thì trả lại. Sau đó nhà vườn sẽ thu mai về và tiến hành chăm sóc để phục vụ tết Nguyên đán năm sau”.

Trang trí mai tết chuẩn bị giao cho khách thuê...

Năm nay là năm thứ 3 anh Nguyễn Văn Phước (ngụ phường 6, TP.Tân An) cung cấp dịch vụ cho thuê cây mai vàng chưng tết. Tết này, anh đưa ra thị trường hơn 200 cây mai vàng với giá cho thuê dao động từ 1 triệu đến 2,5 triệu đồng tùy loại mai cũng như tuổi mai.

Anh Phước chia sẻ: Tôi thường lấy mai vàng ở làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP HCM) về thuần chậu từ 2-3 năm thì cho ra thị trường cho thuê hoặc bán.

Giống mai tôi cho thuê phổ biến là mai giảo Thủ Đức hoặc Cúc thọ hương, Đại lộc. Tết này, khách hàng ưa chuộng mai dáng thẳng, mai tàng thông (dáng đều, đẹp) với ý nghĩa vươn lên trong cuộc sống.

Dù năm nay, đại dịch Covid-19 bùng phát, điều kiện kinh tế của người dân bị ảnh hưởng nhưng đã có rất nhiều khách đến đặt thuê và mua mai vàng từ ngày 20 tháng Chạp đến nay.



Mai vàng là loài hoa không thể thiếu với mỗi gia đình Nam bộ khi tết đến. Những cây mai vàng khoe sắc không chỉ là hiện thân của mùa xuân mà còn tượng trưng cho rất nhiều điều may mắn.

Vì thế, cứ mỗi dịp tết thì người dân háo hức tìm mua cây mai vàng, hay thuê mai vàng trang trí trong gia đình. Hy vọng rằng năm nay, các nhà vườn sẽ kinh doanh cây mai vàng thuận lợi để đón một cái tết đầm ấm, an vui.