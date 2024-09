Viện Kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt 1 bị can do không đủ căn cứ ở Thái Bình Viện Kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt 1 bị can do không đủ căn cứ ở Thái Bình

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, trong 9 tháng năm 2024, Viện Kiểm sát hai cấp đã hủy bỏ 1 quyết định khởi tố bị can, 1 quyết định tạm giữ; không phê chuẩn 1 lệnh tạm giam, 1 lệnh bắt bị can để tạm giam do không đủ căn cứ.