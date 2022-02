Vitamin C không chỉ giúp tăng khả năng miễn dịch mà còn phòng được nhiều bệnh nghiêm trọng

Theo Healthline, dưới đây là 7 lợi ích ấn tượng của Vitamin C:

Lợi ích của Vitamin C: Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh có thể tăng khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy bổ sung đầy đủ vitamin C có thể làm tăng lượng chất chống oxy hóa trong máu lên đến 30%, giúp hệ miễn dịch của cơ thể chống lại chứng viêm.

Vitamin C được tìm thấy nhiều trong trái cây và rau củ rất tốt cho da, làm đẹp và hỗ trợ đẩy lùi bệnh tật

Lợi ích của Vitamin C: Giúp kiểm soát huyết áp cao

Huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có thể giúp giảm huyết áp ở cả những người có và không bị huyết áp cao.

Một phân tích của 29 nghiên cứu trên người cho thấy việc bổ sung vitamin C làm giảm huyết áp tâm thu xuống 3,8 mmHg và huyết áp tâm trương trung bình 1,5 mmHg ở người lớn khỏe mạnh.

Người trưởng thành bị huyết áp cao, bổ sung vitamin C làm giảm trung bình 4,9 mmHg huyết áp tâm thu và 1,7 mmHg huyết áp tâm trương.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu trên động vật cho thấy bổ sung vitamin C giúp thư giãn các mạch máu dẫn máu từ tim, giúp giảm huyết áp.

Lợi ích tuyệt vời của Vitamin C: Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm huyết áp cao, nồng độ cholesterol triglyceride hoặc LDL (có hại) cao và mức cholesterol HDL (có lợi) thấp. Vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, và giảm cholesterol LDL (có hại).

Lợi ích tuyệt vời của Vitamin C: Giảm nồng độ axit uric trong máu và giúp ngăn ngừa các cơn đau do gút

Người bị bệnh gút sẽ vô cùng đau đớn bởi gút liên quan đến viêm các khớp, đặc biệt là ở các ngón chân cái. Họ sẽ bị sưng khớp và bị tấn công do các cơn đau khớp đột ngột, dữ dội gây ra.

Các triệu chứng bệnh gút xuất hiện khi có quá nhiều axit uric trong máu. Axit uric là một chất thải do cơ thể tiết ra. Ở mức độ cao, nó có thể kết tinh và lắng đọng trong các khớp.

Thật tuyệt vời, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có thể giúp giảm axit uric trong máu, do đó bảo vệ chống lại các cuộc tấn công của bệnh gút.

Lợi ích tuyệt vời của Vitamin C: Ngăn ngừa thiếu sắt

Sắt là một chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Bổ sung vitamin C có thể giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống. Vitamin C hỗ trợ chuyển hóa sắt được hấp thụ kém, chẳng hạn như các nguồn sắt có nguồn gốc thực vật, thành dạng dễ hấp thụ hơn.

Điều này đặc biệt hữu ích cho những người theo chế độ ăn không thịt, vì thịt là nguồn chính cung cấp sắt.

Lợi ích của Vitamin C: Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C giúp sản xuất các tế bào bạch cầu được gọi là tế bào lympho và tế bào thực bào, giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin C khiến các tế bào bạch cầu này hoạt động hiệu quả hơn khi bảo vệ chúng khỏi sự đe doạ bởi các phân tử có hại, chẳng hạn như các gốc tự do. Vitamin C có thể hoạt động như một chất chống oxy hóa và giúp tăng cường các rào cản bảo vệ da.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống vitamin C có thể giúp vết thương nhanh lành hơn.

Lợi ích của Vitamin C: Bảo vệ trí nhớ và tư duy khi già đi

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh. Bổ sung Vitamin C từ thực phẩm được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ sức khoẻ hệ thần kinh chống lại tình trạng suy giảm trí nhớ khi cơ thể không nhận đủ vitamin C từ chế độ ăn.