Vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong: Tình trạng sức khỏe những bệnh nhân ra sao?

3 bệnh nhân có dấu hiệu bình phục tốt

Sáng 8/8, thông tin về hiện trạng sức khỏe các bệnh nhân là sinh viên bị ngộ độc rượu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, 3 người (2 nam, 1 nữ) đang có dấu hiệu bình phục tốt, riêng 1 bệnh nhân nữ còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ đang điều trị tích cực cho bệnh nhân ngộ độc rượu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM. Ảnh: BVCC

Cụ thể, theo thông báo tình hình sức khỏe của Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Hai bệnh nhân V..VĐ (nam) và N.T.T.V (nữ) đang được điều trị tại khoa Nội tiết thận của bệnh viện. Hiện sức khỏe hai bệnh nhân này đã ổn định, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Quán nhậu "MR Bao" nơi nhóm 8 sinh viên uống rượu bị ngộ độc khiến 2 người tử vong, 6 người khác nguy kịch. Ảnh: Chinh Hoàng

Trường hợp bệnh nhân L.Q.K (nam) đang điều trị tại khoa ICU, hiện bệnh nhân này đang trong tình trạng tỉnh táo, đã ngưng lọc máu, sinh hiệu ổn định. Trong một vài ngày tới, bệnh nhân K sẽ được chuyển khỏi khoa Hồi sức tích cực chống độc và tiếp tục theo dõi điều trị nội trú đến khi xuất viện.

Riêng trường hợp bệnh nhân T.T.G.M (nữ) nhập viện trong tình trạng nặng, toan chuyển hoá. Hiện nồng độ methanol đã giảm xuống còn 36 mg/dL so với thời điểm nhập viện là 123.98 mg/dL.

Bệnh nhân M không còn chỉ định lọc máu, tuy nhiên kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy bệnh nhân bị tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não. Hiện bệnh nhân đang tình trạng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, thông tin đến phóng viên Dân Việt, một nguồn tin xác nhận Công an TP.Thủ Đức đã xác định được quán tạp hóa bán rượu khiến nhóm 8 sinh viên thương vong. Trong đó 2 tử vong, 6 nguy kịch được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Kinh doanh rượu, bia pha chế gây ngộ độc có thể bị phạt tù đến 15 năm

Theo luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TP.HCM), thông tin báo chí đã đưa liên quan đến vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong tại TP.Thủ Đứcvụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong tại TP.Thủ Đức, trong rượu có chất methanol (rượu pha cồn công nghiệp), có nhiều công dụng khác nhau: làm sơn, dung môi. Chất này rất độc với cơ thể người và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.

Luật sư Lê Bá Thường (đoàn luật sư TP.HCM). Ảnh: NVCC

Luật sư Thường phân tích: "Khi người uống bị ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu nhưng ngộ độc rượu do methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống".

Do đó, vì mục đích lợi nhuận cao mà người bán rượu đã không màng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bất chấp vi phạm bán rượu pha chế rượu nhái, rượu giả không đạt chất lượng. Hậu quả như sự việc kể trên dẫn đến làm người tiêu dùng bị ngộ độc có 2 người đã chết và 6 người đang cấp cứu.

Hành vi này của người bán đã vi phạm quy định kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký kinh doanh. Tàng trữ rượu bia không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ là hành vi bị cấm (khoản 10, 11, 12 Điều 5 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia 2019).

Cũng theo luật sư Thường, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho nạn nhân (Điều 28 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia 2019).

Hành vi bán rượu, bia không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng hóa, hoặc có nhãn gốc nhưng bị thay đổi sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 60 triệu đồng (Điều 31 nghị định 119/2017/NĐ-CP). Nếu hành vi bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ hoặc kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ mà không đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện theo quy định sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng (khoản 2 Điều 25 nghị định 98/2020/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

"Trong trường hợp cụ thể này, người bán đã gây hậu quả rất nghiêm trọng làm chết 2 người và có 6 người ngộ độc đang cấp thì cá nhân. Tổ chức sản xuất, pha chế và bán rượu không đảm bảo quy định đối diện với mức phạt tù từ 7 đến 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm (Điểm a, khoản 3 Điều 317 BLHS 2015)", luật sư Thường nhận định.

Đối với người uống rượu không nên mua rượu không có nguồn gốc rõ ràng và cũng không nên mua ở những nơi buôn bán không có cửa hiệu kinh doanh. Đặc biệt là nên bỏ các thói quen uống rượu pha với các loại nước khác sẽ dễ bị phản ứng hóa học gây ngộ độc có thể dẫn đến chết người. Với cá nhân, tổ chức chức bán rượu, bia vì lợi nhuận không đảm bảo chất lượng và đúng quy định gây hậu quả chết người thì sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng để răn đe. Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TP.HCM)