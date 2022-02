Vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam: Công an thông tin lời khai ban đầu

Ngày 17/2, sau khi khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân cái chết của bé gái 5 tuổi do chính người cha ruột của mình ném xuống sông.

Hiện trường nơi Trần Văn Viên ném con gái 5 tuổi xuống sông. Ảnh: Trương Hồng

Ông ngoại nạn nhân kể lại việc Trần Văn Viên bồng cháu bé đi ra khỏi nhà.

Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam thông tin lời khai ban đầu, do nghi ngờ vợ mình là Lê Thị Ty Na (SN 1992, hiện đang ở TP.HCM) ngoại tình phản bội mình, nên khoảng 19 giờ 30 ngày 16/2, Trần Văn Viên (SN 1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đi từ nhà mẹ ruột đến nhà mẹ vợ ở thôn Đông Tuần nói chuyện với mẹ vợ về việc của Na.



Bà nội đau xót bên thi thể cháu gái do chính con trai bà ném xuống sông. Ảnh: Trương Hồng

Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con rồi Viên bồng con gái tên là T.L.Y.V (SN 2017), đang ở nhà mẹ vợ rồi cõng con gái xuống bến đò Tam Hải, sau đó ra cầu Ông Hiển ném bé gái xuống sông. Viên khai giết con trả thù vợ mình vì Viên cho rằng gọi điện thoại mãi cho vợ mà không chịu nghe máy.

"Sau khi ném con gái ruột của mình xong, Viên thản nhiên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột mình. Nhưng sau khi phát hiện, ông ngoại bé đã đến Công an xã Tam Hải trình báo, sau đó Viên được đưa về trụ sở làm việc. Đến khoảng 1 giờ ngày 17/2 thi thể cháu bé nổi trên sông cách vị trí Viên thả bé khoảng 100m. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ", Công an huyện Núi Thành thông tin.

Người dân rất căm phẫn về hành vi mất nhân tính của Trần Văn Viên.

Vụ việc mà Trần Văn Viên gây ra cho con gái đã làm người nhà cũng như người dân ở địa phương vô cùng phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh trường hợp của Viên.

Vì theo người nhà của Trần Văn Viên, Viên có thái độ rất hung hăn, thường xuyên gây sự, đập phá đồ đạc nhà mẹ ruột của mình.