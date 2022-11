Vụ chém gia đình vợ thương vong ở Hòa Bình: Phát hiện thi thể nghi là hung thủ

Thông tin từ Dân Trí: Chiều 15/11, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, người dân phát hiện một thi thể đã bị phân hủy.

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang phong tỏa hiện trường, điều tra tìm tung tích nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân này.

Khu vực rừng già nơi phát hiện thi thể nghi là Bùi Văn Phiên - nghi phạm chém gia đình vợ thương vong ở Hòa Bình. Nguồn: Dân Trí

Anh Bùi Văn Hiến, xóm Trọng Phú, xã Phong Phú cho biết, khoảng 11h cùng ngày, có 2 mẹ con người dân địa phương đi lấy củi trong rừng, hoảng hốt phát hiện một thi thể tại khu vực đồi Hộc Nội.

Ngay sau đó, anh Hiến cùng Công an xã Phong Phú đến hiện trường nơi có thi thể, đồng thời báo cáo Công an huyện Tân Lạc. Anh Hiến cho biết, thi thể chỉ còn bộ xương, bộ quần áo rất giống đối tượng Bùi Văn Phiên mà công an đang truy nã.

Như Dân Việt đã thông tin vụ chém gia đình vợ thương vong ở Hòa Bình: Hôm 26/8, Phiên đi uống rượu từ sáng. Khoảng 14 giờ chiều, Phiên về nhà thì thấy bố vợ và chị gái vợ ở đó. Phiên tiếp tục cãi nhau với bố vợ về chuyện chia đất.

Lời qua tiếng lại, Phiên xuống bếp lấy dao nhọn tấn công bố vợ và chị gái nhưng họ may mắn chạy thoát.

“Tấn công bố và chị gái tôi không thành, anh Phiên tiếp tục sang nhà chị gái tôi ngay cạnh. Lúc đó, tôi và mẹ cùng con trai ở đó. Thấy bố cầm dao vào nhà, con trai giữ cửa bảo mẹ với bà chạy đi. Tuy nhiên do mẹ tôi nằm trong buồng không kịp dậy nên bị chém, còn tôi chạy thoát lối cửa sau. Sau đó, anh Phiên quay lại đuổi chém con trai, may mắn là con chạy kịp”, chị A vừa lau nước mắt vừa kể.

Chia sẻ thêm với PV, bà N.T.T (hàng xóm) thông tin: Gia đình anh Phiên thường xuyên cãi nhau, nhất là chuyện đất cát. Ngày nào đi uống rượu về là anh Phiên lại gây chuyện, ầm ĩ xóm làng. Thường ngày, anh Phiên sống khép kín, không phải người thân thiện, ít giao du với hàng xóm, láng giềng.

Bùi Văn Phiên. Ảnh: Công an Hòa Bình

Vụ truy sát khiến 4 người thương vong qua lời kể nạn nhân. Nguồn: Zing