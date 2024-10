Vụ Khu đô thị mới An Bình (Cần Thơ): Đề nghị Công an làm rõ việc giao hơn 10ha đất lúa làm dự án

Liên quan đến bài viết "Dự án Khu đô thị mới An Bình (Cần Thơ): Dân kiện UBND quận Ninh Kiều, chờ tòa xử khách quan" đăng tải trên Dân Việt vào tháng 7/2023, theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, 2 tháng sau đó, tức tháng 9/2023, Thanh tra TP.Cần Thơ đã có quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật đối với dự án nêu trên.

Khu đô thị mới An Bình. Ảnh: CTV

Mới đây, đã có kết luận thanh tra Dự án Khu đô thị mới An Bình. Trong kết luận, Thanh tra TP.Cần Thơ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan.

Thanh tra thành phố cũng kiến nghị xử lý hình sự, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ để làm rõ hành vi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha để thực hiện dự án khu đô thị mới An Bình nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thanh tra TP.Cần Thơ, Dự án Khu đô thị mới An Bình có quy mô 17,8 ha tại phường An Bình, quận Ninh Kiều do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 165 tỷ đồng.

Dự án được UBND TP.Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư, với mục tiêu xây dựng khu đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu kêu gọi đầu tư phát triển đô thị của thành phố, đồng thời tạo quỹ nhà ở và xây dựng phát triển hạ tầng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, từ năm 2016 đến 2020.

Qua thanh tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong thu hồi đất, xác định giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án còn hạn chế, thiếu sót.

Dự án được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thông qua chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư. Qua thanh tra cho thấy, Công ty Hồng Phát chưa có quyền sử dụng đất ở đối với khu đất thực hiện dự án nên chưa đủ điều kiện chỉ định nhà đầu tư.

Do đó, việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư là chưa phù hợp theo quy định Luật Nhà ở năm 2014. Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới An Bình cũng chưa đáp ứng các tiêu chí của khu đô thị.

Thanh tra TP.Cần Thơ đặc biệt lưu ý, UBND quận Ninh Kiều báo cáo diện tích đã giải phóng mặt bằng (trong đó diện tích đất lúa trên 10 ha) làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án (giao 3 đợt) có diện tích đất trồng lúa trên 10 ha nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo quy định, (đã có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 và ban hành quyết định giao đất khi dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là chưa đúng quy định Luật Đất đai năm 2013).

Liên quan đến dự án trên, như Dân Việt đã thông tin, tháng 7/2023, một người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới An Bình tìm đến phóng viên Dân Việt, phản ánh về việc bản thân và gia đình khổ sở vì mất đất, mất thời gian công sức, tiền bạc để theo vụ kiện đòi lại đất.

Người dân này cho biết, năm 2017, UBND quận Ninh Kiều ra quyết định thu hồi đất để giao cho Công ty Hồng Phát để làm dự án Khu đô thị mới An Bình. Do giá bồi thường quá thấp (chỉ có 430.000 đồng/m2) so với giá thị trường, nếu nhận tiền sẽ không đủ mua đất lại nơi khác để cả gia đình sinh sống. Do vậy, đã không đồng ý giao đất.

Trong khi gia đình đang khiếu nại thì UBND quận Ninh Kiều thực hiện cưỡng chế thu hồi đất (16/1/2019) và ra quyết định hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tháng 4/2020). Cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm nên gia đình đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng có liên quan.