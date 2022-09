Vụ khai thác gỗ trái phép quy mô lớn ở vùng biên Kon Tum: Bắt giữ 3 đối tượng

Ngày 22/9, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép tại xã biên giới Mo Rai.

Trước đó, sau khi tiếp nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Sa Thầy đã triển khai lực lượng điều tra, cử trinh sát xuống hiện trường để rà soát và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, thu thập vật chứng, dấu vết để lại.

Đối tượng Đ.V.L tại Công an huyện Sa Thầy cùng tang vật. Ảnh: Công an huyện Sa Thầy

Qua điều tra, Công an huyện Sa Thầy xác định có 5 đối tượng khai thác rừng trái pháp luật.

Đến sáng 14/9, một tổ công tác của Công an huyện Sa Thầy đã phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) phát hiện và tạm giữ đối tượng Đ.V.L (37 tuổi, trú tại xã Ia Phang). Trước những chứng cứ của cơ quan công an, đối tượng L đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đến ngày 16/9, một tổ công tác của Công an huyện Sa Thầy cũng đã có mặt ở xã Thành Vinh (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) và phối hợp với Công an xã Thành Vinh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.T.T (47 tuổi, trú tại xã Thành Vinh). Tại cơ quan công an, đối tượng T cũng đã thừa nhận và khai báo hành vi của mình và đồng bọn.

Đối tượng L.T.T bị công an bắt giữ tại Thanh Hóa.

Ngày 20/9, đối tượng L.V.T (39 tuổi, trú tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đang lẩn trốn tại TP.HCM sau khi được sự vận động của cơ quan công an, chính quyền địa phương và gia đình thì đã ra trình diện, đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng cũng đã xác định được hai đối tượng còn lại là Q và N hiện đang lẩn trốn nên tiếp tục truy tìm.

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Mo Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Ảnh: P.H

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án đang lẩn trốn nhanh chóng đến đơn vị hoặc trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất để đầu thú và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 2/9, trong quá trình tuần tra trên lâm phần quản lý tại xã Mo Rai (huyện Sa Thầy), Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy phát hiện một số lượng gỗ bị cưa hạ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường có 84 cây gỗ lớn bị cưa hạ với tổng khối lượng 147m3. Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy đã hai lần khởi tố vụ án và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Sa Thầy tiếp tục điều tra, xử lý.