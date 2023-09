Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an TP.Thuận An đã bắt giữ một số đối tượng trong vụ nổ súng bắn người xảy ra trên địa bàn.



Theo đó, anh Nguyễn Hoàng Hận (SN 1988, quê tỉnh Sóc Trăng) và Dương Tấn Thành (SN 1991, ngụ TP.HCM) có quan hệ bạn bè xã hội.

Tháng 8/2023, anh Hận có mượn của Thành số tiền 9 triệu đồng. Đến ngày 23/9, Thành gọi điện thoại cho anh Hận để đòi nợ nhưng do chưa có tiền trả nên anh Hận đề nghị Thành cho trả sau.

Dương Tấn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: CACC

Khoảng 16h30 ngày 24/9, anh Hận điều khiển xe máy chở theo anh Hồ Đăng Lý (SN 1986, quê tỉnh Nghệ An) đi ra đến đoạn đường trước cổng khu trọ ở khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An thì Thành đi cùng 5 người khác đến.

Tại đây, hai bên có lời qua tiếng lại. Nhóm của Thành dùng súng bắn làm anh Lý bị trọng thương và dùng mã tấu đuổi chém anh Hận.

Sau đó, Thành cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Lý được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua khẩn trương xác minh, điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng tham gia gây án và hiện đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.