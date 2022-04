Vụ phá rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam: 5 đối tượng lĩnh hơn 21 năm tù

Theo đó, ngày 19/4/2022, tại trụ sở thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"



Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê, truy tố Giàng Mí Tỏa, Thào A Lử về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo điểm e khoản 3 Điều 232 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Thào A Thính, Thào A Lềnh theo điểm d khoản 2 Điều 232 Bộ luật Hình sự. 4 bị cáo bị truy tố lần này đều thường trú tại thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc (Bắc Mê, Hà Giang).

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt có mặt ghi hình lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang kiểm đếm số lượng gỗ vị phạm tại vùng lõi Rừng đặc dụng Du Già. Ảnh: Dân Việt

Khoảng tháng 6/2020 đến tháng 5/2021, Giàng Mí Tỏa, Thào A Lử, Thào A Thính, Thào A Lềnh có hành vi khai thác trái phép 11 cây gỗ nghiến nhóm IIA tại địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, thuộc tiểu khu 155 đối tượng rừng đặc dụng là rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già quản lý; tiểu khu 129G rừng phòng hộ là rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý; tiểu khu 129 và 129G đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên do UBND xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê quản lý.

Trong đó, Giàng Mí Tỏa tham gia khai thác khối lượng 53,529m3 giá trị 529.225.200đ; Thào A Lử khối lượng 22,585m3 giá trị 222.969.000đ; Thào A Thính khối lượng 33,154m3 giá trị 328.439.100đ; Thào A Lềnh khối lượng 21,80m3 giá trị 215.118.600đ.

Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt bị cáo Giàng Mí Tỏa 5 năm 6 tháng tù, Thào A Lử 5 năm tù, Thào A Thính 30 tháng tù, Thào A Lềnh 26 tháng tù. Tổng 4 bị cáo bị tuyên phạt 15 năm 2 tháng tù.

Lò A Ly, sinh năn 1993, trú tại: Thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc,huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang bị tuyên án 6 năm tù. Ảnh: Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang

Trước đó, ngày 15/11/2021, Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Lò A Ly, sinh năn 1993, trú tại: Thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc,huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang. Bị VKSND huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang truy tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo điểm b khoản 3 Điều 232 của Bộ luật Hình sự.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2021, Lò A Ly đã có hành vi khai thác trái phép 02 cây gỗ Trai nhóm IIA với khối lượng 7,329m3, trị giá hơn 84.283.500 đồng; 02 cây gỗ nghiến nhóm IIA với khối lượng hơn 56,182m3, trị giá hơn 569.327.700 đồng. Tổng giá trị tài sản Lò A Ly gây thiệt hại 653.611.200 đồng.

Gỗ nghiến còn xót lại trong khu vực rừng giáp ranh giữa Rừng sản xuất và Rừng phòng hộ tại thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Đức

Vị trí Lò A Ly khai thác gỗ thuộc lô 5, khoảnh 16, lô 26 khoảnh 15 tiểu khu 129 theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt, chức năng rừng sản xuất là rừng tự nhiên, do UBND xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang quản lý.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Hội đồng xét xử đã áp dụng điểm b, khoản 3 điều 232; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lò A Ly 6 năm tù.

Đến thời điểm hiện nay đã có 5 trong 13 bị can bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang bắt giữ được đưa ra xét xử với mức hình phạt tù lên đến 21 năm 2 tháng. Các bị can còn lại sẽ tiếp tục đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Hình ảnh về loạt bài viết "Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam" được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Việt Anh

Đầu tháng 6/2021 Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt Phóng sự Điều tra "Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam" phản ánh về tình trạng phá rừng đặc dụng Du Già, rừng giáp ranh giữa rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Chỉ riêng rừng đặc dụng Du Già đã có hàng chục cây gỗ nghiến bị chặt phá, sau đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết có hơn 700m3 gỗ nghiến bị khai thác trái phép.

Rừng nghiến thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng Du Già, tỉnh Hà Giang bị chặt phá. Ảnh: Hoàng Chiên

Sau một thời gian điều tra, căn cứ tính chất mức độ của vụ việc, đến nay Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố 5 vụ với 13 bị can về tội Vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, theo quy định tại khoản 3 điều 232 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Hơn (SN 1974), Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thượng Tân, trực tiếp phụ trách địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử.