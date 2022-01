Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ủng hộ tiền và khuyên “quay đầu”, nhà hảo tâm bị tấn công dữ dội

Mạnh thường quân 3 lần đến Tịnh thất Bồng Lai ủng hộ 11.000 USD

Ông Nguyễn Trường Giang (34 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) là nhà hảo tâm quyên góp và ủng hộ cho Tịnh thất Bồng Lai số tiền 11.000 USD.

Hiện, ông Giang đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Long An trước khi ông Lê Tùng Vân - người lập ra tịnh thất bị khởi tố vì liên quan đến các tội danh loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ông Lê Thanh Nhất Nguyên (bên phải) đã có hành vi livestream với những lời lẽ thiếu văn minh với ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Giang cho biết, năm 2020, thông qua một số bạn bè, ông biết tới Tịnh thất Bồng Lai - nơi đang nuôi dưỡng các bé mồ côi. Trong 2 tháng (tháng 1 và tháng 2/2021) ông Giang đã vào đây 3 lần để gặp mặt các thầy, các cô cũng như các bé trong tịnh thất.

Thêm vào đó, khi xem các clip đăng tải trên kênh của 5 chú tiểu, thấy tịnh thất đã cho cô bé Diễm My 40 triệu đồng, ông Giang cảm thấy nơi này khá tốt, có lòng nhân đạo... nên đã vận động anh em, bạn bè để hỗ trợ.

Thời điểm này, có một người quen bên Mỹ đã gửi về 5.000 USD để ông Giang trao cho Tịnh thất Bồng Lai.

Sau lần đó, dịp gần Tết Nguyên đán 2021, Tịnh thất Bồng Lai tổ chức chương trình "Thiền am by night", là show Tết để cho các bé biểu diễn, ca hát... nên Diễm My đã chủ động nhắn cho ông Giang để chia sẻ về việc thiếu thốn kinh phí thực hiện cũng như gặp khó khăn trong cuộc sống.

Lúc này, ông Giang tiếp tục kêu gọi, vận động tài trợ được 6.000 USD cho Tịnh thất Bồng Lai. Theo ông Giang, số tiền này được cho mỗi cô trong tịnh thất là 100 USD, còn lại thì trao cho ông Lê Tùng Vân để nuôi dưỡng các bé.

Ngoài số tiền kể trên, ông Giang nói: "Tôi còn dùng tiền cá nhân của mình ủng hộ thêm cho Tịnh thất Bồng Lai, cụ thể vài ba triệu khi đến đây.

Ông Nguyễn Trường Giang bị chính người trong Tịnh thất Bồng Lai "tấn công"?

Sau vài lần ghé thăm và trao tiền, ông Giang nhận thấy Tịnh thất Bồng Lai hoạt động sai trái, không đúng chuẩn mực, quy tắc của nhà Phật nên đã có lời khuyên nhủ, với ý tốt là mong mọi người quay đầu, trở lại đúng quy củ của Phật giáo.

Điều khiến ông Giang quá đỗi thất vọng là ngay sau đó, Tịnh thất Bồng Lai lập tức trở mặt, tấn công ông Giang dữ dội trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Trường Giang cho biết khi nhận thấy Tịnh thất Bồng Lai không đi theo đúng quy chuẩn của nhà Phật, ông Giang đã khuyên họ quay đầu. Sau đó, ông đã bị nhóm người trong tịnh thất tấn công trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

"Họ đã cắt ghép một đoạn clip và tung lên các kênh YouTube của Tịnh thất Bồng Lai, kết tội tôi là kẻ phản bội, nhận 100 triệu đồng từ bố mẹ cô bé Diễm My (gia đình đi tìm con gái nhiều ngày qua) rồi vào tịnh thất để do thám, tìm hiểu. Đồng thời, liên tục trong một thời gian, nhiều kênh YouTube của tịnh thất nói tôi là kẻ phản phúc..." - ông Giang chia sẻ.

Tiếp đó, ngoài những vụ "tấn công" kể trên, trong Tịnh thất Bồng Lai có ông Lê Thanh Nhất Nguyên liên tiếp thực hiện livestream trên mạng xã hội nhằm đả kích ông Giang bằng những lời lẽ thiếu văn minh.

Ngoài ra, theo tiết lộ của ông Giang, khi khuyên người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai nên đi giám định ADN độc lập để chứng minh những "lời đồn thổi" về việc quan hệ loạn luân trong tịnh thất là sai, ông Lê Tùng Vân đã khẳng định với ông Giang rằng ông Vân "không có khả năng làm chuyện đó" vì ông bị yếu sinh lý. Thậm chí, ông Vân còn không ngần ngại kéo quần để cho ông Giang xem.

Cũng theo ông Giang, hiện đang có nhiều người đến đây để ủng hộ, trao tặng tiền cho Tịnh thất Bồng Lai. Hiện ông Giang và những người nói trên đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Long An.

"Công an tỉnh Long An đã thụ lý hồ sơ tố cáo của tôi và những người khác đồng thời tôi đã nhiều lần được mời lên làm việc với họ. Hiện tôi vẫn đang chờ phản hồi từ phía công an tỉnh này", ông Giang cho hay

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những mạnh thường quân nào đã ủng hộ tiền cho Tịnh thất Bồng Lai.