Vụ xe tải đâm 3 mẹ con tử vong: Lời khai của tài xế

Ngày 7/3, Công an Nghệ An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 542E, ngày 6/3, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị H. (ở nhà thường gọi là D., SN 1997, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên), tử vong tại chỗ.

Hiện trường chiếc xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con chị H. tử vong. (Ảnh: T.N.D.C)

Báo cáo cho biết, lúc 6h55' ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 14C-201.03, chở vật liệu xây dựng. Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn với chiếc xe máy chở 4 người.

Cụ thể, khi đang điều khiển xe tải đi qua địa bàn xóm 9B thì tài xế Quân phát hiện ô tô tải đi hướng ngược lại và xe máy chở 4 người đi cùng chiều. Do tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, tài xế Quân không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở 4 người.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con chị H. tử vong thương tâm.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị H. (SN 1977, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên), cháu Hoàng Kim O. (SN 2016) và Hoàng Văn B. (SN 2014) - con chị H., tử vong tại chỗ. Riêng cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Quân đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an sau đó đã vận động tài xế đến trụ sở công an đầu thú. Qua test nhanh ban đầu cho thấy, trong cơ thể tài xế Quân không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Bà Phan Thị Diệu (51 tuổi) gào khóc trong đau đớn khi mất một lúc con và 2 cháu.

"Hiện cơ quan đang chờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, chất kích thích từ cơ quan y tế để củng cố hồ sơ", một cán bộ công an chia sẻ.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ tài xế Quân để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Việt Công dẫn đầu đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.



Trong ngày 6/3, đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Phạm Việt Công nhấn mạnh, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa qua đã để lại đau thương mất mát rất lớn cho gia đình và xã hội.

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Phạm Việt Công thăm hỏi gia đình nạn nhân.



Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị Công an huyện Hưng Nguyên, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An, chỉ đạo lực lượng chuyên ngành tăng cường tuần tra khép kín địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Trung cần quan tâm, có những hỗ trợ và thường xuyên thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cũng đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho 1 nạn nhân bị thương.



Tại gia đình nạn nhân, đoàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương. Đi cùng đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cũng đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Ngoài ra, UBND xã Hưng Trung đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng; UBND huyện Hưng Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ gia đình theo quy định của pháp luật.

Đại diện gia đình nói lời cảm ơn các cơ quan chức năng, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên.