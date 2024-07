Xã vùng biên Long An khai thác đất trái phép, nơi bắt được, nơi than khó "Nóng" nạn khai thác đất trái phép ở xã vùng biên của tỉnh Long An

Người dân xã Vĩnh Đại (huyện Tân Hưng, Long An) bức xúc trước vấn nạn khai thác đất dưới dòng kênh, sau đó chở đi nơi khác để bán. Chính quyền xác nhận là có nhưng đối tượng hoạt động ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ nên khó bắt.