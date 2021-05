Xác định danh tính 2 nghi phạm trộm xe rồi đâm chết bác sĩ ở Bình Dương

Tối 7/5, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố danh tính và hình ảnh 2 nghi phạm trộm xe rồi sau đó ra đâm chết nam bác sĩ nha khoa gây rúng động dư luận ở TP. Thuận An.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, 2 nghi phạm vừa bị bắt được xác định là Nguyễn Hữu Thuỷ (29 tuổi, HKTT tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, HKTT Bình Dương).

Nạn nhân là anh P.V.T (33 tuổi, bác sĩ nha khoa ngụ tại phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nghi phạm Nguyễn Hữu Thuỷ và Nguyễn Văn Đông tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: C.A cung cấp

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an xác định, tối 4/5, Thuỷ lẻn vào nhà của anh T. để lấy trộm xe máy. Lúc này, anh T. đang chơi bida ở quán đối diện nhà, phát hiện sự việc nên đã chạy về nhà ngăn cản đối tượng lấy trộm xe máy của mình.

Lúc này, Thuỷ đuổi đánh nên anh T. bỏ chạy và bị vấp ngã. Thuỷ đã dùng dao đâm chết anh T. rồi sau đó leo lên xe máy do Đông cầm lái để tẩu thoát.

Theo cơ quan công an, sau khi vụ án nghiêm trọng và có tính chất manh động xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) tập trung toàn bộ lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ dồn lực điều tra phá án.

Sau 72 giờ điều tra, truy xét, đến chiều ngày 7/5, các trinh sát đã bắt giữ khi Đông đang lẩn trốn tại TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương), còn nghi phạm Thuỷ bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).

Hiện tại, Thủy vẫn đang được các trinh sát di lý về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.