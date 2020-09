Xe tải húc đuôi xe tải trên cao tốc, 1 lái xe tử vong

Ông Lê Đức Bình - Đội trưởng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, sáng 1/9 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 lái xe tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 4h50 ngày 1/9, tại km 113 + 150, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), xe tải mang BKS 88C - 135.28 do lái xe Nguyễn Văn Cường (SN 1988, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Nội Bài - Lào Cai đã đâm vào đuôi xe tải mang BKS 19C - 111.79 do lái xe Vũ Anh Dân (SN 1988, trú tại khu 13, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến lái xe Nguyễn Văn Cường tử vong tại chỗ. Phần đầu xe tải mang BKS 88C - 135.28 bị hư hỏng nặng, còn xe tải mang BKS 19C - 111.79 cũng bị hư hỏng.

Đầu xe tải thùng bị hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Đội vận hành 2 thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an phân luồng giao thông, giải quyết sự cố trên.