Xét xử ông Nguyễn Thành Tài và 9 bị cáo: Những người mới được triệu tập đến tòa khai gì?

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tiếp tục phiên xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với phần đối đáp giữa Viện KSND TP.HCM và luật sư.

Các bị cáo hầu tòa do liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đến tòa sáng nay. Ảnh: Quang Phương.

Trong phiên xét xử sáng nay, HĐXX đã triệu tập bổ sung ông Đoàn Thành, bà Cao Linh, ông Phạm Ngọc Liên là các cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Đây là những cá nhân đã tiếp nhận, ký tên trên tờ trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 57 Cao Thắng, HĐXX triệu tập đến để làm rõ sự mâu thuẫn về mặt thời gian trên tờ trình này. Đồng thời, HĐXX cũng triệu tập đại diện Phòng Công chứng Số 1.

Bà Cao Linh - cán bộ Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, nói về tờ trình ngày 14/11/2011 của Sở về việc cấp Giấy chứng nhận nhà số 57 Cao Thắng (có một số thay đổi về ngày, năm của các bút phê như ông Liên phê trên tờ trình là năm 2010): "Sự thay đổi này có lẽ là nhầm do đánh máy. Chúng tôi căn cứ theo tờ trình của Công ty Diệp Dạch Dương vừa xin hoàn công vừa cấp giấy chứng nhận mới. Tôi đồng ý với nội dung vì theo đúng quy định của Luật. Tài sản này đã được thế chấp vì tôi kiểm tra trên hệ thống phần mềm của Sở nên biết.".

Ông Phan Ngọc Liên cho biết: "Lý do năm ghi trong tờ trình là 2010 là do tôi nhầm. Bản chất là năm 2011".

Bị cáo Đào Anh Kiệt nói: "Các cán bộ đã nói rất rõ: tờ trình này là để cấp giấy chứng nhận mới cho nhà 57 Cao Thắng. Tờ trình này rất rõ ràng, chỉ có một số sai sót về ngày tháng năm như các cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày là do nhầm lẫn nhưng đó đúng tờ trình tôi ký. Tôi ký duyệt cuối cùng của quy trình để cấp giấy chứng nhận.".

Trả lời trước tòa, đại diện Phòng Công chứng Số 1 nói: "Hợp đồng thế chấp 31/12/2008, số công chứng 045316, quyển số 12 do công chứng viên Nguyễn Văn Thắng, công chứng viên phòng công chứng này chứng nhận, là có thật. Giờ hỏi tất cả những người ở Phòng Công chứng Số 1 ai cũng biết ngày đó bà Diệp đến phòng để ký hợp đồng thế chấp này. Không chỉ ký hợp đồng trên mà bà còn ký 7 -8 hợp đồng khác nữa ký bán tài sản.".

Phòng Công chứng Số 1 có chứng nhận hợp đồng công chứng nói trên với tài sản là quyền sử dụng đất, sử dụng nhà là tài sản số 57 Cao Thắng, phường 3, Q.3 giữa bên thế chấp là Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (do bà Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện). Bên nhận thế chấp là Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP.HCM (Agribank TP.HCM) do ông Đặng Việt Cường làm đại diện. Hợp đồng công chứng do công chứng viên Nguyễn Văn Thắng chứng nhận.

"Về vấn đề bà Diệp nói không tra cứu được tài sản 57 Cao Thắng là do phần mềm quản lý, bởi không phải ai cũng có quyền tra cứu. Tuy nhiên nếu tra số 57 Cao Thắng không ra thì tra số hợp đồng, họ tên Dương Thị Bạch Diệp thì sẽ ra ngay", đại diện Phòng Công chứng Số 1 trình bày.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.