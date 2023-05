Xót xa chuyện "anh hùng áo trắng" cứu bệnh nhân, hết dịch ngồi viết giải trình

Báo cáo của Đoàn giám sát gửi Quốc hội nêu rõ, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trong 2 năm 2020 và 2021, các đơn vị đã mua sắm sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm với các mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chủng loại, xuất xứ, hãng sản xuất.

Trong đó có một số đơn vị mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á giá trị lên tới hơn 2.161 tỉ đồng (trực tiếp hoặc qua đơn vị trung gian phân phối).

Đến đầu tháng 5/2023, theo báo cáo của Bộ Công an, các cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can.

Trong đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố 1 vụ án, 31 bị can; Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố 1 vụ án, 5 bị can.

Cơ quan cảnh sát, điều tra của 25 tỉnh, thành phố đã khởi tố 28 vụ án, 71 bị can. Vụ án cũng đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Báo cáo đề nghị khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á theo chủ trương của Bộ Chính trị về phân loại xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm.