Xử lý nghiêm lái xe chặt chém, làm giá… tại Tân Sơn Nhất

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, thời gian qua, tình trạng hành khách bị "chặt chém", chèo kéo, ép giá, làm giá… và không đón được xe taxi, xe hợp đồng sử dụng phần mềm điện tử tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tạo hình ảnh không đẹp đối với hành khách, ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan, văn minh đô thị thành phố.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng (sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy hoặc sử dụng phần mềm điện tử), xe du lịch chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách.

Thời gian qua, một số hành khách bị chặt chém, chèo kéo, ép giá tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, phối hợp chấn chỉnh các nội dung phản ánh của hành khách. Trong đó, tập trung chấn chỉnh tình trạng phổ biến như: nhận vận chuyển hành khách trong sân bay Tân Sơn Nhất sau đó lái xe tự ý từ chối phục vụ vận chuyển với tuyến đường có cự ly gần, lân cận khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, vòi vĩnh nhận thêm tiền cước… đối với đội ngũ lái xe thuộc quản lý đơn vị. Đồng thời xử lý triệt để các vi phạm theo nội quy, quy chế đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải cần tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến việc chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách. Tổ chức kiện toàn nhân sự đối với bộ phận quản lý an toàn giao thông tại đơn vị. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận cũng như giải quyết phản ánh, khiếu nại của hành khách về các kiến nghị, phản ánh hành vi vi phạm về quản lý vận tải của các đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị phải chấn chỉnh việc đón trả khách đúng quy định trong khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và phổ biến đến đội ngũ lái xe không đón khách tại khu vực giữ xe tầng 3,4,5 của nhà để xe TCP.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát và khắc phục tình trạng phổ biến như khó đặt xe công nghệ qua ứng dụng điện tử đối với xe hợp đồng điện tử, nhận/hủy cuộc gọi (hay tắt/mở ứng dụng) và sau đó tự ý thỏa thuận giá với hành khách; bắt ép khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn…

Khách đến Tân Sơn Nhất tăng cao trong dịp hè. Ảnh: H.T

Đồng thời, các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm theo phản ánh của hành khách khi sử dụng các phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng. Phối hợp cung cấp thông tin xử lý lái xe vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng tại sân bay Tân Sơn Nhất theo đề nghị của các lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đơn vị củng cố và hoàn thiện kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của hành khách, có trách nhiệm phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất điều phối phương tiện phục vụ nhu cầu hành khách theo lịch bay tại sân bay.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Thanh tra Sở GTVT, Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan về tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.