Xưa huyện Cần Đước của Long An la liệt con càng đước to lộ cộ, nay động vật hoang dã này đi đâu? Một nơi gọi là Cần Đước ở Long An xưa vô số loài động vật hoang dã to lộ cộ, giờ kiếm hoài ít thấy

Con càng đước còn gọi là con cần đước, hay còn gọi là rùa răng, là loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ, từng sống rất nhiều ở vùng Cần Đước (tỉnh Long An). Đó cũng là lý do hình thành nên truyền thuyết về địa danh xứ Cần Đước. Thế nhưng, hiện nay tìm thấy con càng đước ở xứ Cần Đước là chuyện hiếm!