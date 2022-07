29 con bạc bị bắt giữ khi công an đột kích trường gà

Ngày 10/7, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hàng chục đối tượng đang sát phạt bằng cá độ đá gà tại một trường gà trên địa bàn thành phố.

Công an đột kích trường gà ở kiệt 115 Hàn Mặc Tử, thành phố Huế. Ảnh: Công Quang

Trước đó, vào lúc 10h40 ngày 4/7, tại kiệt 115 đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ bao vây trường gà do đối tượng Văn Khắc Châu (SN 1977, trú 7/115 Hàn Mặc Tử) tổ chức.

29 con bạc bị bắt giữ khi đang say sưa sát phạt bằng cá độ đá gà tại trường gà. Ảnh: Công Quang

Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 29 đối tượng đang say sưa cá độ đá gà thắng thua bằng tiền.

Công an tạm giữ nhiều tiền mặt trên sới bạc và gần 50 triệu đồng trên người các đối tượng. Nhiều tang vật khác phục vụ cho cá độ đá gà như tịch ghi cá độ, gà đá, cân, đồng hồ... cũng được công an thu giữ.

Nhiều tang vật phục vụ cho cá độ đá gà đã được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công Quang

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Văn Khắc Châu thừa nhận mình là chủ trường gà và tổ chức các hoạt động cá độ đá gà.

Hiện vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.