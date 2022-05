Có nhiều công thức khác nhau để làm thịt heo quay giòn bì. Tuy nhiên, làm thế nào để phần bì nổ giòn, vàng đều, không cháy, hương vị đậm đà thì không phải ai cũng biết.

Khi chế biến thịt heo quay, nhiều người thích ướp gia vị cho đậm đà ngay từ đầu. Tuy nhiên, cách này có thể khiến thịt bị cháy và bị mặn.

Công thức dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Cách 1: Làm thịt heo quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu làm heo quay giòn bì

Thịt ba chỉ, giấm trắng, hành, ớt, chanh, tỏi, nước tương, đường thốt nốt, rau mùi.

Làm thịt heo quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu

Cách làm heo quay giòn bì

Bước 1: Thịt ba chỉ rửa sạch. Khứa nhẹ phần da theo chiều dọc và chiều ngang để tạo thành các miếng vuông có kích thước vừa phải. Việc này sẽ giúp thịt ngấm gia vị và dễ thái hơn khi thịt chín.

Rắc một ít muối hạt lên phần bì.

Làm thịt heo quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu

Đổ giấm trắng vào một chiếc đĩa sâu lòng. Đặt miếng thịt vào đĩa, phần da ngâm trong giấm. Ngâm khoảng 10 phút.

Bước 2:

Lấy miếng thịt ra và cho vào nồi chiên không dầu với nhiệt độ 100 độ C trong vòng 30 phút.

Làm thịt heo quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu

Sau đó, trở mặt của miếng thịt, quay phần bì lên trên và nướng lần 2. Tăng nhiệt độ lên 200 độ C và nướng 15 phút.

Khi thấy phần bì nổ giòn thì gắp ra. Cắt miếng vừa ăn. Bày thịt ra đĩa.

Bước 3: Làm nước chấm

Làm thịt heo quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu

Cho ớt, tươi, tỏi, rau mùi, đầu hành trắng, đường thốt nốt, nước cốt chanh, muối trắng, nước tương và máy xay và xay nhuyễn.

Bày nước chấm cùng thịt và thưởng thức.

Cách 2: Làm thịt heo quay giòn bì ướp ngũ vị hương

Nguyên liệu làm thịt heo quay giòn bì ướp ngũ vị hương

500 gram thịt ba chỉ, ngũ vị hương, rượu trắng, giấm, tỏi, đường kính, muối, hạt tiêu.

Cách làm thịt heo quay giòn bì ướp ngũ vị hương

Làm heo quay giòn bì ướp ngũ vị hương

Bước 1: Thịt đem rửa với rượu trắng để khử mùi tanh. Rửa thịt với nước sạch một lần nữa.

Để thịt ráo nước hoặc dùng khăn giấy thấm khô.

Ướp thịt với 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 2-3 thìa cà phê ngũ vị hương, 3-4 tép tỏi băm. Ướp thịt khoảng 15-20 phút.

Sau khi ướp xong, bạn dùng khăn giấy lau sạch gia vị bám trên phần bì. Dùng dĩa nhọn chọc vào phần bì rồi thoa một lớp giấm ăn lên trên.

Bước 2: Dùng giấy bạc bọc kín phần thịt, chỉ chừa phần bì.

Làm heo quay giòn bì ướp ngũ vị hương

Làm nóng nồi chiên không dầu ở mức 200 độ C trong khoảng 5 phút. Cho thịt vào quay 2 lần. Lần 1 ở mức 180 độ C trong 10 phút. Lần 2 ở mức 200 độ C trong vòng 10 phút.

Sau đó lấy thịt ra và thái thành miếng vừa ăn.

Cách 3: Làm thịt heo quay giòn bì bằng chảo

Nguyên liệu làm thịt heo quay giòn bì bằng chảo

1kg thịt ba chỉ, 1 nhánh gừng, 1 cây sả, 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê ngũ vị hương, 1 thìa cà phê bột tỏi, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh rượu mai quế lộ, 1 thìa cà phê hạt nêm, muối, dầu ăn.

Cách làm thịt heo quay giòn bì bằng chảo

Làm heo quay giòn bì bằng chảo

Bước 1: Thịt rửa sạch với nước muối loãng để khử mùi hôi tanh. Tráng lại thịt bằng nước sạch.

Cho thịt vào nồi, đổ ngập nước và bỏ 2 nhánh sả, gừng đập dập (nếu không có 2 loại gia vị này thì có thể dùng hành khô để thay thế). Nêm 1 thìa hạt nêm và luộc thịt. Nước sôi khoảng 15 phút thì vớt thịt ra và ngâm vào bát nước lạnh khoảng 10-15 phút.

Bước 2: Dùng dĩa nhọn châm đều vào phần da heo. Châm càng kỹ thì phần da sẽ nổ càng nhiều. Sau đó, dùng muối tinh hoặc nước cốt chanh thoa đều lên phần bì.

Dùng dao khía phần bì, chỉ khía rách phần bì, không khía vào phần thịt. Phần mặt thịt cũng khứa nhẹ để khi chiên nhanh chín.

Bước 3: Pha một thìa muối với chút giấm ăn. Khuấy cho tan rồi đổ ra đĩa. Đặt phần bì của thịt xuống cho ngấm muối và giấm. Để nguyên phần bì ngâm trong giấm và muối 30 phút.

Tiếp đó, cho bột tiêu, tỏi, đường, hạt nêm, rượu mai quế lộ (có thể dùng rượu nấu ăn để thay thế hoặc bỏ qua), ngũ vị hương vào bát và đảo đều.

Làm heo quay giòn bì bằng chảo

Thoa phần gia vị này lên phần thịt.

Sau khi đã ướp thịt 30 phút thì nhấc miếng thịt lên, gạt sạch phần muối dính trên bì và chuẩn bị quay.

Bước 4: Đổ dầu vào chảo, hạ lửa nhỏ nhất.

Cho thịt vào chảo, phần bì quay xuống dưới. Khi dầu bắt đầu nóng thì phần bì sẽ ra mỡ và nổ bung.

Làm heo quay giòn bì bằng chảo

Khi phần bì bắt đầu nổ thì vặn lửa vừa. Khi nghe tiếng bì nổ đều thì vặn lửa lớn. Kiểm tra thấy phần bì đã nổ hết thì lật mặt miếng thịt rán cho chín vàng (lúc này hạ lửa vừa).

Khi các mặt của miếng thị đã vàng đều thì gắp ra để ráo dầu và nguội bớt. Cắt thịt thành miếng vừa ăn.