5 loại cây cảnh rất dễ trồng, người mới cũng trồng ngon ơ, kể cả nhà thiếu ánh sáng cây cũng xanh tốt

1. Trồng cây cảnh trầu bà

Cây trầu bà là một trong số những cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà. Đây là cây có thể phát triển nhanh khi được trồng trong chậu và leo lên lưới mắt cáo nhỏ. Trầu bà là cây dễ chăm sóc, bạn chỉ cần tưới nước cho cây này khi cảm thấy đất khô là được.

Trồng cây cảnh trầu bà ngoài trời thì cần làm mái che. Nếu không cây sẽ bị vàng và cháy lá hoặc chết

Nên trồng cây cảnh này ở nơi có ánh sáng tự nhiên, râm mát vì trầu bà là cây ưa bóng, phù hợp với cường độ áng sáng trung bình.

Còn cây trầu bà thủy sinh để bàn thì không đặt ở sát cửa kính hoặc nơi có ánh nắng gắt chiếu vào. Mỗi tuần mang cây ra phơi nắng 1 lần vào sáng sớm khoảng 15-30 phút.

Nhiệt độ sinh trưởng tốt nhất của cây trầu là 15 độ C – 30 độ C. Cây không chịu được lạnh nên khi trời lạnh cần đảm bảo nhiệt độ trên 8 độ C.

Đối với trồng cây cảnh trầu bà thủy sinh, cần thay nước 1 tuần 1 lần; lượng nước cho ngập 2/3 bộ rễ.

Trầu bà là cây ưa ẩm, nhu cầu nước cao, không chịu hạn, tưới nước 1 lần/ ngày. Nhưng khi tưới cần tránh tình trạng quá nhiều nước gây hiện tượng úng ngập, cây sẽ bị vàng lá và thối rễ.

Trồng cây cảnh trầu bà không cần nhiều dinh dưỡng nên không cần sử dụng nhiều phân bón. Thỉnh thoảng có thể hòa tan một số loại phân bón lá rồi tưới cho cây.

2. Trồng cây cảnh kim tiền

Bạn đang tìm kiếm một loại cây trồng trong nhà có thể sinh trưởng tốt trong bóng tối mà chẳng cần quá nhiều công chăm sóc?

Cây kim tiền sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những người đang tìm kiếm một loại cây trồng trong nhà có thể sinh trưởng tốt trong bóng tối mà không cần tốn công chăm sóc.

Bởi, kim tiền là cây chịu hạn cực tốt vì vậy nếu bạn thường xuyên vắng nhà, cây kim tiền sẽ vẫn xanh tươi. Trồng cây cảnh kim tiền cũng là cây có gu thẩm mỹ cao và ấn tượng với thân cây thẳng đứng, những chiếc lá màu xanh đậm, sáng bóng.

Kim tiền là loại cây cảnh được trồng trong các chậu cây trang trí, chiều cao cây đạt được từ 20cm – 90cm. Có thể nói đây là giống cây mọng nước và có tuổi thọ cao.

Hình dạng thân cây ngắn, không cao. Rễ cây sẽ cắm sâu xuống đất, ngoài ra ở dưới gốc phần thân phụ còn phình to ra. Từ thân cây, những tán lá sẽ phát triển vươn thẳng, xòe đều sang hai phía mang đến sự cân đối. Về màu sắc, cây kim tiền hay kim phát tài sở hữu những phiến lá có màu xanh bóng. Lá có hình trái xoan, mọc đối xứng với nhau trông rất bắt mắt.



Cây kim tiền có khả năng tốt về chịu hạn nên cần một tuần tưới cây một lần. Quan trọng là nếu tưới cây quá nhiều nước khi khả năng thoát nước của đất kém thì dễ dẫn đến tình trạng thối rễ. Bởi cây này chỉ có thể bị chết khi dư thừa nước, nên hãy đảm bảo đất vừa đủ ẩm.

Khi trồng cây cảnh kim tiền cần cần lưu ý đó là tránh tưới trực tiếp mà hãy dùng thiết bị bình xịt nước để tưới lên phần lá, phần thân với gốc.

3. Trồng cây cảnh cọ đuôi ngựa

Cọ đuôi ngựa là loại cây cảnh phát triển chậm, thích nghi tốt với các môi trường có ánh sáng yếu. Khi trồng cây cảnh này, bạn chỉ cần tưới nước 1-2 lần mỗi tuần là đủ. Bạn có thể trồng cây cọ đuôi ngựa ở bất cứ phòng nào trong nhà.

Nếu bạn đi du lịch nhiều, bạn cũng đừng lo lắng vì cây cọ đuôi ngựa vẫn có thể sống khỏe.

So với việc trồng các loại cây cảnh thông thường thì việc sở hữu một cây cọ đuôi ngựa có vẻ ngoài độc đáo, tạo nên một sự táo bạo khác biệt trong ngôi nhà của bạn.

Bạn có biết không? Lượng carbon dioxide dư thừa trong nhà của bạn có thể góp phần gây đau đầu và buồn ngủ. Giữ một cây cọ đuôi ngựa, hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy, trong phòng của bạn để giúp loại bỏ các bệnh này.

4. Trồng cây cảnh vạn niên thanh

Khi nói đến một loại cây với chiếc lá đầy màu sắc, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến việc trồng cây cảnh vạn niên thanh. Vạn niên thanh với những chiếc lá lốm đốm- vàng xanh làm cho không gian căn phòng nhà bạn thêm sinh động. Cây vạn niên thanh là loài cây có thể phát triển trong không gian tốt, có ánh sáng gián tiếp.

Không gian nơi có cây vạn niên thanh luôn có cảm giác dễ chịu, thoải mái, trong lành, dễ thở.

Cây vạn niên thanh thuộc loại cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc nhất và vẫn sinh trưởng, phát triển tốt trong môi trường thiếu ánh sáng, thiếu không gian. Cây cũng thuộc top cây có khả năng thanh lọc không khí, bài trừ độc tố, khử bớt chất độc của hiệu ứng nhà kính và rất thích hợp đặt ở văn phòng làm việc, phòng khách, phòng ngủ, trước thang máy.

Theo quan niệm phương Đông, cây vạn niên thanh có thể sống đến 100 năm nên tượng trưng cho sự cát tường, trường tồn, bền vững. Chính vì thế, cây thường được chọn làm quà tân gia hoặc trưng bày trong nhà mỗi dịp Tết đến xuân về cầu mong gia chủ luôn sung túc, may mắn, thịnh vượng.

5. Trồng cây dương xỉ

Loại cây cảnh được khuyên trồng trong 5 loại cây được nhắc đến ở trên chính là dương xỉ. Dương xỉ là loại cây cảnh tuyệt đẹp với tán lá xanh tươi sáng, uốn cong, thích hợp với những chiếc bình hoặc giỏ. Trồng cây cảnh dương xỉ phát triển mạnh ở những nơi thiếu sáng trong nhà, chỉ cần tránh xa nguồn nhiệt và luồng gió lạnh là được.

Hiện nay xu hướng trồng cây cảnh dương xỉ trong nhà đang rộ lên ở các thành phố bởi khả năng khử độc và ô nhiễm nhanh chóng.

Dương xỉ có khả năng hấp thụ asen ở dạng khí, giảm hàm lượng asen chứa trong đất qua đó giảm asen trong nước giúp giảm các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như tổn thương da, các bệnh ung thư.

Nông dân phố hiện nay rất ưa thích trồng dương xỉ trong phòng ngoài các lợi ích trên ra còn có ứng dụng trang trí , làm dịu mắt rất hiệu quả. Dương xỉ thường được trồng trong bình thủy sinh, hay trồng chậu xinh xinh trưng ở bàn làm việc, bàn học, bàn tiếp khách, kệ sách, kệ tivi, bàn ăn, cửa sổ, bệ cầu thang….mang đến màu xanh đầy sức sống và vẻ đẹp sang trọng. Đối với những chậu có kích thước to hơn, bạn có thể làm những chiếc giá kệ để cho cao hơn trưng ở góc nhà, cạnh cửa sổ sẽ là sự biến tấu đẹp mắt.

Dương xỉ còn được trồng vào các loại chậu treo trưng ở ban công, cửa sổ, giếng trời, lối ra vào, sân vườn, hiên nhà, quán cà phê, nhà hàng…. Vừa bền vừa đẹp.

Trong các tiểu cảnh, bồn cây, khe nước ở hòn non bộ trồng dương xỉ rất phù hợp, mang đến nét tự nhiên sinh động.