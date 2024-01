7 chị đẹp nào sẽ giành chiến thắng tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"?

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 - chương trình truyền hình quy tụ 30 nữ nghệ sĩ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giải trí đã dần đi tới chặng cuối cùng. Tại các buổi công diễn trước đó, người chơi đã lập thành nhóm nhạc 3, 5 hoặc 7 thành viên để chinh phục người xem, đem về số phiếu bình chọn cao nhất. Sắp tới, đêm Chung kết sẽ chọn ra 7 chị đẹp có lượng fan đông đảo nhất, dựa trên bình chọn của khán giả trường quay, sau đó ra mắt với tư cách một nhóm nhạc.

Dưới đây là những gương mặt được Dân Việt dự đoán sẽ chiến thắng tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng:

Trang Pháp

Với sự tỏa sáng trong các vòng thi, Trang Pháp được nhiều khán giả dự đoán sẽ trở thành center (người đứng trung tâm) của nhóm. Đây là chị đẹp toàn năng nhất chương trình khi vừa có khả năng sáng tác, hát tốt, nhảy đẹp, kỹ năng trình diễn cuốn hút lại nhiều ý tưởng, thường thử thách bản thân với những vũ đạo khó.

Ngay từ phần trình diễn solo tại những tập đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Trang Pháp đã khởi đầu thuận lợi khi đạt số điểm cao nhất từ ban cố vấn là 88 điểm. Với tiết mục mashup Chỉ là - Down for bad for love, cô nghệ sĩ trẻ tuổi nhất giành điểm số này (3 gương mặt còn lại là các giọng ca kỳ cựu Thu Phương, Lệ Quyên và Hồng Nhung).

Trang Pháp khoe nhiều tại năng tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Tiếp đó, Trang Pháp cũng là nghệ sĩ nhận được nhiều bình chọn nhất từ các đồng nghiệp để trở thành nhóm trưởng ở vòng Công diễn 1 (27 phiếu). Tại Công diễn 2, cô gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn Chị ngả em nâng cùng các nghệ sĩ Uyên Linh, Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Trong Công diễn 4, đội của nhóm trưởng Thu Phương cùng các thành viên Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp, Diệu Nhi cũng mang đến hai màn trình diễn đầy ấn tượng và đưa về điểm số cao nhất ở bản Mashup Hoa nở không màu – Bông hoa đẹp nhất. Ngoài ra, ca khúc kết hợp cùng Mono là Em xinh cũng được công chúng đánh giá cao.

Diva Mỹ Linh

Là những giọng ca hàng đầu của nhạc Việt, diva Mỹ Linh nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trong suốt hành trình, cô khẳng định được bản lĩnh "chị đại" khi có những cư xử chân thành, tinh tế với đàn em. Về mặt chuyên môn, Mỹ Linh thể hiện giọng ca đẳng cấp, sự nỗ lực vượt bậc trong vũ đạo. Tuy có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, diva luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của đàn em, không ngại ngần thử sức với các thử thách mới mẻ.

Diva Mỹ Linh tại chương trình "Chị đẹp đạp rõ rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Trong Công diễn 2, diva cùng đội với Đoan Trang và Thanh Ngọc, thể hiện ca khúc Ai cũng có ngày xưa. Giọng ca Hương ngọc lan còn chơi saxophone và có những động tác vũ đạo có độ khó cao. Tại Công diễn 5 gần nhất, Mỹ Linh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi trình diễn ca khúc Mây và núi kết hợp với nhạc cụ đàn đá. Với mỗi tiết mục, Mỹ Linh đều trình diễn hết mình. Sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, lượng người hâm mộ trẻ tuổi của nữ ca sĩ đang tăng chóng mặt.

Thu Phương

Thu Phương một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tại các tập đã công chiếu, cô đều được đánh giá cao khi có những phần xử lý tinh tế, nâng tầm cho ca khúc. Không chỉ vậy, Thu Phương cũng sẵn sàng "lột xác", thể hiện những màn vũ đạo khó cùng đàn em trong chương trình.

Thu Phương gây ấn tượng bởi bản lĩnh, khả năng chuyên môn. (Ảnh: NSX)

Tại quá trình tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Thu Phương cũng gặp không ít vấn đề về sức khỏe. Thậm chí, tại Công diễn 3, cô phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đuối sức vì tập luyện vũ đạo nặng trong tiết mục Hai đứa trẻ. Tuy vậy, nữ ca sĩ luôn tỏ thái độ lạc quan, kiên cường, bao bọc và hỗ trợ đàn em. Cũng bởi vậy, cô được đồng nghiệp đánh giá cao, khán giả dành nhiều thiện cảm.

Ninh Dương Lan Ngọc

Yếu điểm lớn nhất của Ninh Dương Lan Ngọc khi tham gia vào reality show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là giọng hát. Tuy vậy, theo thời gian, cô đang dần khắc phục yếu điểm, trở nên nhuần nhuyễn hơn cả về giọng hát và vũ đạo. Điểm mạnh của Lan Ngọc là lượng người hâm mộ đông đảo, gương mặt rất sáng sân khấu, tinh thần chăm chỉ, cầu tiến.

Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng sáng sân khấu khi xuất hiện tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Trong một bài chia sẻ, diva Mỹ Linh dành lời đánh giá cao cho Lan Ngọc. Chị viết: "Vào việc mới thấy em ấy đứng sau mọi chuyện kiểu một người lãnh đạo không cần chức danh. Cứ giản dị mà ra việc, rất thản nhiên nhưng việc đâu ra đấy. Không phải vô duyên vô cớ mà cứ bài nào có nàng là toàn lên top nọ top kia đâu. Nó có lý do cả đấy".

Diệu Nhi

Sở hữu tính cách hài hước, Diệu Nhi đã có lượng người hâm mộ lớn từ trước khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tại chương trình, cô cho thấy một hình ảnh mới trong mắt người hâm mộ, với sự nghiêm túc, tận tuỵ trong công việc.

Diệu Nhi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. (Ảnh: NSX)

Tham gia show âm nhạc, dù ca hát không phải thế mạnh, Diệu Nhi vẫn nỗ lực biến hóa trong những màn trình diễn. Việc cô lọt vào Top 14 gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên không thể phủ nhận nữ diễn viên vẫn là một trong những cái tên góp phần tăng rating cho chương trình. Cũng bởi vậy, sự ủng hộ của khán giả hoàn toàn có thể giúp cô có một vé trong top 7 gương mặt "thành đoàn" chung cuộc.

Lệ Quyên

Lệ Quyên có một hành trình không như ý tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, khi vướng một loạt lùm xùm. Tuy vậy, từ đầu chương trình, cô luôn thể hiện phong độ ổn định về giọng hát, vũ đạo. Xét về thực lực, nữ ca sĩ hoàn toàn nổi trội trong Top 14 gương mặt còn lại tại chương trình. Bên cạnh đó, những tranh cãi cũng khiến khán giả thêm tò mò trước thái độ của cô trong những tập tiếp theo của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Lệ Quyên có hành trình bất ổn tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Việc "mất điểm" từ phía khán giả có thể gây cản trở cho hành trình đi tới chiến thắng của Lệ Quyên tại reality show lần này. Thế nhưng, cô hoàn toàn có thể mang về phiếu bầu từ khán giả tại trường quay khi có những màn trình diễn bùng nổ, ấn tượng.

Diệp Lâm Anh

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đánh dấu màn tái xuất của Diệp Lâm Anh ở lĩnh vực truyền hình thực tế. Ngoài việc được biết đến là người mẫu, doanh nhân, Diệp Lâm Anh trước đây từng là trưởng nhóm của nhóm nhảy Hip-hop Big Toe nổi tiếng tại đất Hà thành và tham gia showbiz với nhiều vai trò khác nhau.

Diệp Lâm Anh sở hữu nhan sắc và vũ đạo nổi trội. (Ảnh: NSX)

Tại chương trình, Diệp Lâm Anh gây ấn tượng với nhan sắc nổi trội, khả năng vũ đạo thuần thục dù xa sâu khấu một thời gian khá dài. Giọng hát của cô cũng ở mức khá, so với những ngôi sao tay ngang khác. Xét tiêu chí một chương trình lựa chọn vũ đạo, Diệp Lâm Anh hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm vai trò main-dancer (người nhảy chính) trong nhóm.