Phiên bản nam của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" sẽ sớm lên sóng VTV

Anh trai vượt ngàn chông gai chuẩn bị lên sóng

Sau thành công của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, nhà sản xuất cho biết sẽ tiếp tục mua bản quyền đầu tư để Việt hoá và sản xuất mùa giải đầu tiên reality show Call Me by Fire vào năm 2024. Tên gọi Việt hoá của chương trình dự kiến là Anh trai vượt ngàn chông gai, sẽ lên sóng vào tháng 6/2024.

Tại Trung Quốc, Call Me by Fire do MangoTV đầu tư và sản xuất đã thành công tổ chức 3 mùa giải, liên tục gây sốt nhờ nội dung ấn tượng và thành công xây dựng những tiết mục trình diễn hoành tráng. Tương tự như Sister Who Make Wave (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng), Call Me by Fire sẽ là nơi tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công hay nhạc công… có độ tuổi từ 30 trở lên.

Các nghệ sĩ tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" phiên bản Trung Quốc. (Ảnh: NSX)

Tại chương trình, các nam nghệ sĩ sẽ cùng nhau thi đua, gắn kết và vượt qua những giới hạn của bản thân thông qua nhiều thử thách trong suốt chặng đường tham gia chương trình. Họ cùng nhau tạo nên những nhóm nhạc và luyện tập để có những tiết mục trình diễn đặc sắc cũng như đối diện những chông gai và sẵn sàng vượt qua nó.

Không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế, Call Me by Fire được mến mộ nhờ giá trị truyền cảm hứng bởi chính các anh tài cùng nhau vượt qua mọi nỗ lực đem đến tinh thần nhân văn khi tạo ra nhiều màn trình diễn thăng hoa, giúp hình ảnh nghệ sĩ đến gần với công chúng bằng góc nhìn chân thật, tích cực. Tại phiên bản Việt, nhà sản xuất cho biết, Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ giữ nguyên tinh thần và giá trị của phiên bản gốc nhưng sẽ có những thay đổi phù hợp để đáp ứng thị hiếu, văn hoá giải trí của khán giả Việt Nam.

Chương trình truyền hình thực tế Call Me by Fire - Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên dự kiến sẽ được phát sóng trên khung giờ vàng 20h đến 21h30 của VTV3 và hệ thống kênh YouTube thuộc YeaH1 vào tháng 6/2024. Theo kế hoạch, mùa đầu tiên của phiên bản Việt sẽ gồm 15 tập.