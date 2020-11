An Giang: Nước tràn đồng, nông dân đi cất vó bắt được toàn cá đặc sản, nhìn là biết ngon rồi

Chuyến lợi phẩm sau 1 ngày ông Lê Văn Hạt, ấp Phú Qưới, xã Phú Hữu, (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cất vó. Tuy so với những mùa nước nổi năm xưa, cá tôm không cất được nhiều, nhưng ông Hạt vẫn bắt được những con cá lăng, cá kết tươi rói. Đây là những loài cá đặc sản...