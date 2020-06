Án mạng đau lòng, cặp vợ chồng bị sát hại bằng rìu ngay tại nhà riêng

Một cặp vợ chồng tại thành phố Hoành Thủy (Heng Shui), tỉnh Hà Bắc (He Bei), Trung Quốc đã bị giết hại dã man ngay trong căn nhà thuê của họ. Người chồng 43 tuổi, gốc là người Hán, và vợ là bà Dư, người dân tộc thiểu số Hani, 43 tuổi. Sau khi nhận được thông báo, cơ quan an ninh công cộng địa phương đã nhanh chóng hành động và mở một cuộc điều tra. Điều bất ngờ là con trai của hai nạn nhân, Li 23 tuổi trở thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Li đã đi một quãng đường dài từ tỉnh Hà Bắc đến tỉnh Hà Nam, sau cùng trốn sang huyện Hán Tân (Hanbin), thành phố An Khang (Ankang), tỉnh Thiểm Tây (Shanxi).

Cảnh sát viên Lưu Lôi (Liu Lei) thuộc Lữ đoàn điều tra hình sự, Chi nhánh công an công nghệ cao của thành phố An Khang cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Cảnh sát Hoành Thủy, Hà Bắc. Sau khi các cơ quan an ninh công cộng địa phương điều tra, Li đã bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu lớn nhất. Cảnh sát Hoành Thủy đã nghi ngờ rằng kẻ tình nghi có thể đã trốn ở chỗ chúng tôi. "

Mạng xã hội Trung Quốc rúng động bởi vụ án một nam sinh mê game lâm vào tình trạng nợ nần mà sát hại cha mẹ.

Cảnh sát công nghệ cao An Khang đã khóa khu vực điều tra gần ga xe lửa và trạm xe buýt, và kiểm tra các khách sạn nhỏ xung quanh. Sáu giờ trôi qua không có kết quả gì. Cảnh sát đã thay đổi quyết định một lần nữa, lên kế hoạch lại lộ trình điều tra và quyết định kiểm tra danh tính của tất cả đàn ông Hà Bắc trong khách sạn ở khu vực thành thị.



Điều tra viên Lưu Lôi cho phóng viên biết: "Vào khoảng 6 giờ sáng, chúng tôi tới một khách sạn nhỏ trong thành phố và tìm thấy thông tin đăng ký của một người đàn ông từ Hoành Thủy, Hà Bắc. Vào thời điểm đó, chúng tôi nghi ngờ đó có thể là nghi phạm Li." Cảnh sát lo lắng rằng họ sẽ đánh rắn động cỏ nên buộc phải chờ thời cơ thích hợp để bắt nghi phạm. Lúc 8 giờ sáng, chúng tôi đang ập vào phòng nơi nghi phạm đăng ký ở và bắt giữ hắn khi đang ngủ. Trong quá trình thẩm vấn xét hỏi, thanh niên này đã thừa nhận tội.

Sự việc xảy ra khiến cả mạng xã hội Trung Quốc rung chuyển. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra xoay quanh lý do gì mà Li có thể giết chết chính ba mẹ ruột của mình. Điều đáng chú ý là thanh niên này mới ở độ tuổi 23?



Cảnh sát viên Lưu Lôi trả lời phỏng vấn cho biết: "Nghi phạm thường xuyên ham chơi, nhàn rỗi trong một thời gian dài, và sau đó bị đắm chìm trong các trò chơi trực tuyến. Thanh niên này thường tiêu tiền vào các trò chơi game online, vì vậy dần dần lâm vào tình trạng nợ nần thông qua những khoản vay trực tuyến. Theo tìm hiểu, Li thường xin tiền từ cha dượng và mẹ. Do lần cuối cùng không thành công, Li đã giết cha mẹ mình và lấy đi tất cả tiền bạc và đồ trang sức trong nhà..

Được biết, nghi phạm Li từng làm việc trong một doanh nghiệp ở Hà Bắc, nhưng sau đó đã bỏ việc vì sự đam mê tới ám ảnh với các trò chơi trực tuyến, và sống cùng cha mẹ trong vài năm.

Vào đêm xảy ra vụ việc, Li đã cãi nhau với bố mẹ , đồng thời do không thể chịu nổi tin nhắn đòi nợ của chủ nợ trực tuyến, hắn đã nảy sinh ý đồ độc ác với cha mẹ mình. Sau khi ra tay với hai người thân ruột thịt bằng rìu, thanh niên này đã lấy hết tiền của mẹ mình và trốn hết nơi này đến nơi khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lưới pháp luật.

Hiện tại, nghi phạm Li đã được chuyển về cảnh sát Hoành Thủy ở Hà Bắc xử lý. Vụ việc đau lòng trên cũng là một hồi chuông cảnh báo lớn nhất cho các bậc phụ huynh có con chơi game online. Tuy nhiên, cũng trên sự việc này, các chuyên gia đã đưa ra những phân tích đáng chú ý cho các bậc làm cha mẹ. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ nghiện game online nhưng theo các chuyên gia, nguyên nhân chính lại liên quan tới các bậc làm cha, làm mẹ.

Có thể các bậc phụ huynh không ý thức được sự nguy hiểm của game. Từ khi trẻ còn rất nhỏ, nhiều phụ huynh đã cho con thói quen dùng điện thoại hoặc Ipad với suy nghĩ chơi một chút không sao. Dần dần mức độ và thời gian chơi game tăng lên, trẻ nghiện lúc nào không hay. Còn một số nguyên nhân khác nữa khiến nhiều học sinh lao vào game như một sự chạy trốn, ví dụ do trẻ chơi thân với nhóm bạn có sở thích chơi game, do áp lực học tập, do sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ vào con cái, và chúng cần sự giải tỏa. Trong trường hợp của Li, có thể không đến từ những nguyên nhân này. Nhưng rất nhiều độc giả đã cho rằng, nếu bố mẹ của Li ngăn chặn ngay từ đầu, họ có thể đã không phải gánh kiếp nạn ngày hôm nay. Rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra sau khi sự vụ được đăng tải lên báo. Và điều chung quy lại là các bậc phụ huynh cần để ý đến con mọi thời điểm, mọi lứa tuổi.