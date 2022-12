"Avatar: The Way of Water": Liều thuốc tăng lực cho điện ảnh thế giới

Bộ phim "Avatar 2" hay "Avatar: The Way of Water" đang tạo nên "cơn sốt" phòng vé trên toàn thế giới. Bom tấn kỹ xảo đỉnh cao hiện có tổng doanh thu toàn cầu 497,1 triệu USD và chuẩn bị chạm mốc 500 triệu USD chỉ sau vỏn vẹn 4 ngày ra mắt.

Mở màn vững chắc vào cuối tuần trước với 134 triệu USD , tác phẩm của đạo diễn James Cameron sẵn sàng thống trị các bảng xếp hạng phòng vé trong và ngoài khu vực Bắc Mỹ. Bộ phim đang hướng tới mục tiêu tỷ USD.

Theo Deadline, nhờ vào thành công của "Avatar: The Way of Water", Disney hiện đã vượt qua 4 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu cho năm 2022. Số tiền này, chính xác là 4,049 tỷ USD, có thể được chia thành 1,7 tỷ USD trong nước Mỹ và 2,3 tỷ USD quốc tế. Những con số "khủng" này giúp Disney trở thành hãng phim có doanh thu phòng vé toàn cầu cao nhất trong năm nay. Sau Disney, Sony ở vị trí thứ hai và Universal ở vị trí thứ ba.

Avatar 2 chuẩn bị cán mốc nửa tỷ USD

"Avatar: The Way of Water" đang tạo nên "cơn sốt" phòng vé. (Ảnh: IT).

Doanh thu phòng vé 4 tỷ USD là một con số gây sốc, vượt xa con số 2,9 tỷ USD năm 2021 của Disney. Mặc dù có nhiều yếu tố khác nhau góp phần vào thành công năm 2022 của Disney nhưng một phần lớn tập trung bởi Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Sau khi Disney mua lại Marvel năm 2009, số lượng phim MCU được sản xuất đã tăng vọt. Năm 2022 là một năm đặc biệt quan trọng đối với các bộ phim Marvel.

Bên cạnh "Avatar: The Way of Water", những bộ phim bán vé chạy nhất trong năm của Disney bao gồm: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" đạt 955 triệu USD trên toàn cầu, do đó đóng góp gần 1/4 doanh thu của hãng; trong khi "Black Panther: Wakanda Forever" mang về 789 triệu USD và còn tiếp tục tăng thì "Thor: Love and Thunder" thu về 761 triệu USD. "Spider-Man: No Way Home" phát hành vào tháng 12/2021 cũng đã thu về doanh thu phòng vé "khủng" và tiếp tục chiếu rạp, có khả năng sẽ kéo dài sang cả năm 2022.

Với "Avatar: The Way of Water" để kết thúc một năm thành công, Disney đã có vị trí thuận lợi để vượt mốc 4 tỷ USD. Ngoài ra, với việc Disney mua lại Fox vào năm 2017, doanh thu phòng vé của "Avatar 2" giờ đây có lợi cho họ, không giống như trường hợp của bộ phim Avatar đầu tiên. Dựa trên tổng doanh thu phòng vé của "Avatar: The Way of Water", bộ phim đã đóng góp 10% tổng doanh thu phòng vé của Disney trong vòng chưa đầy một tuần. Ngay cả khi "Avatar: The Way of Water" kém hơn một chút so với doanh thu mở màn dự kiến là 150 triệu USD vào cuối tuần, bộ phim vẫn có đủ thành trì để thúc đẩy Disney khi họ kết thúc cả năm, đóng góp thêm vào tổng doanh thu vốn đã rất ấn tượng.

Chuyên gia của Variety dự đoán vào dịp cuối tuần kéo dài, số vé bán ra của "Avatar 2" sẽ rơi vào khoảng 67 triệu đến 80 triệu USD . Đặc biệt, doanh thu phim sẽ tăng mạnh vào những ngày trước Giáng sinh. Sự thành công về doanh thu của "Avatar: The Way of Water" mang lại động lực cần thiết cho các rạp chiếu phim đang gặp khó khăn từ sau đại dịch. Trong thời kỳ đại dịch, chỉ có 3 phim vượt mốc doanh thu phòng vé 1 tỷ USD trên toàn thế giới và không phim nào đạt mốc 2 tỷ USD.

Với đà này, không quá khó để phim lọt top những dự án điện ảnh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Tính tới thời điểm hiện tại, "Avengers: Endgame" vẫn đứng đầu danh sách này ( 1,223 tỷ USD ). Xếp sau đó là những bom tấn như "Avengers: Infinity War" ( 640 triệu USD ), "No Way Home" ( 600 triệu USD ), "Furious 7" ( 542 triệu USD ) và "Star Wars: The Force Awakens" ( 529 triệu USD ).