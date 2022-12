"Avatar: The Way of Water" sẽ trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại? "Avatar: The Way of Water" sẽ trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại?

"Avatar: The Way of Water" có nhiều lợi thế và tiềm năng để có thể đạt được danh hiệu Bộ phim ăn khách nhất thời đại.

Ngày mai, 15/12, suất chiếu sớm của bộ phim bom tấn "Avatar: The Way of Water" sẽ ra mắt khán giả tại rạp. Tuy nhiên, những lời khen ngợi đầu tiên về "Avatar: The Way of Water" từ giới phê bình đã "ngập tràn" các trang mạng xã hội. Các bài đánh giá đầy đủ về bộ phim của đạo diễn James Cameron cho thấy, tác phẩm hoàn toàn có thể đạt được danh hiệu bộ phim ăn khách nhất thời đại. Ở Mỹ, các phản ứng phần lớn là tích cực. David Ehrlich, nhà phê bình điện ảnh của tờ Indiewire cho biết, bộ phim tốt hơn rất nhiều so với phần đầu tiên và dễ dàng là một trong những trải nghiệm sân khấu hay nhất mọi thời đại. Anh ấy nói thêm: "Ban đầu tôi không thực sự hào hứng chút nào với "Avatar 2"… bây giờ thì không thể chờ đợi thêm nữa để xem "Avatar 3". Về cơ bản, đó là tất cả những gì tôi muốn từ một bộ phim thể loại này, nó sẽ đạt thành công lớn". "Avatar: The Way of Water" cần đạt doanh thu 2 tỷ USD để hòa vốn "Avatar: The Way of Water" hướng tới doanh thu phòng vé "khủng" để hòa vốn. (Ảnh: IT). David Sims của The Atlantic cho biết: "Avatar: The Way of Water" rất mạnh mẽ. Đó là một bộ phim có khởi đầu từ tốn, xây dựng thế giới rộng lớn, cùng với đó là hành động mãn nhãn. Sau ba giờ đồng hồ xem phim, khán giả sẽ về nhà trong hạnh phúc". Kara Warner của tạp chí People, một người hâm mộ bộ phim "Avatar" đã viết: "Bộ phim hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng ban đầu của tôi. Chắc chắn là phim hơi dài, nhưng xứng đáng để ngồi tới cuối bởi hình ảnh tuyệt đẹp, nhân vật mới tuyệt vời". Hiện tại, bộ phim được giới phê bình đánh giá lên tới điểm số 8,6 trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, để đạt được điểm hòa vốn, bộ phim cần phải có những kỷ lục phòng vé của riêng mình. Nhà phân phối Walt Disney chưa tiết lộ kinh phí thực hiện "Avatar: The Way of Water" nhưng tờ The Hollywood Reporter cho biết, chỉ riêng khâu sản xuất đã tiêu tốn hơn 350 triệu USD. James Cameron nói với tạp chí GQ rằng "Avatar: The Way of Water" cần kiếm được 2 tỉ USD mới đạt điểm hòa vốn. Chỉ có 4 phim ngoài "Avatar" gồm cả "Titanic" của Cameron mới vượt qua ngưỡng đó. Chia sẻ với Reuters, đạo diễn James Cameron nói: “Liệu chúng ta có thể sinh lãi trong một thị trường đã thay đổi không? Hay chúng ta chỉ là con khủng long cuối cùng chết sau khi sao chổi đâm vào? Tôi không thể nói với bạn điều đó ngay bây giờ”. Dù chưa mở chiếu, nhưng đã có những tín hiệu đáng mừng cho tác phẩm của đạo diễn James Cameron. Tại Trung Quốc, "Avatar: The Way of Water‎" có doanh thu vé đặt trước vượt 100 triệu nhân dân tệ (14,3 triệu USD sau ba ngày mở bán), trở thành phim có vé đặt trước cán mốc 100 triệu tệ nhanh nhất năm 2022. Tại Việt Nam, chỉ trong 48 giờ mở bán vé sớm, phần 2 bom tấn viễn tưởng đã thu về gần 5 tỷ đồng. Trailer mới nhất của phim "Avatar: The Way of Water". Clip: CGV. "Avatar: The Way of Water" nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) người Na'vi thuộc tộc Omaticaya. Họ nhận nuôi một con trai loài người và bắt đầu xây dựng gia đình với các con tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải chiến đấu để bảo vệ quê hương. Trong phần này, bộ phim giới thiệu thêm tộc Metkayina - sống ven biển. Tác phẩm quy tụ dàn sao mới đáng chú ý như Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh và Vin Diesel. Kate Winslet - từng hợp tác James Cameron trong Titanic - vào vai Ronal. Nhân vật cô đóng lần này là Ronal - vợ của thủ lĩnh tộc Metkayina. Bom tấn "Avatar 2": Sợi dây kết nối con người với thiên nhiên 13/12/2022 09:30

