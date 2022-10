Bảo Anh

Bảo Anh và vợ. Ảnh: NVCC

Còn nhớ trong Người phán xử - bộ phim giúp tên tuổi của Bảo Anh được nâng lên một tầm cao mới. Anh đóng cặp với Thu Hoài trong một câu chuyện tình dù tréo ngoe nhưng cũng hết sức dễ thương. Trong Mặt nạ gương, anh lại trở thành một cặp bài trùng với nhân vật đầy cá tính do Lương Thu Trang đảm nhận. Đến phim Ga-ra hạnh phúc, người hâm mộ tiếp tục nhận thấy cho rằng, Bảo Anh và nhân vật của Quỳnh Kool đóng cặp khá hợp nhau.

Khi được hỏi về việc bà xã ở nhà liệu có "ghen" khi chồng đóng với nhiều người đẹp như vậy không? Bảo Anh trả lời một cách úp mở với Dân Việt nhưng vẫn đầy hóm hỉnh, chứng tỏ anh luôn rất tôn trọng vợ mình: "Nhiều người nghĩ vợ tôi là fan của tôi trên màn ảnh nhưng không phải đâu. Vợ tôi "ghét" tôi lắm! Dù vậy, cô ấy vẫn hay xem phim tôi đóng. Mỗi khi tới cảnh nhân vật của tôi chuẩn bị hôn nhân vật của bạn diễn nữ, là tôi chẳng "dám" đề cập gì. Tôi cứ chờ xem cô ấy nhận xét ra sao. Nếu không phát biểu gì thì "kệ" thôi (cười). Những lúc như vậy tôi luôn "thở phào", nghĩ rằng: Ôi sao may quá!

Nói vui vậy thôi, vợ cũng góp ý cho diễn xuất của tôi, thỉnh thoảng lại nói tôi trên màn ảnh sao "đơ" như thế, bảo tôi phải thay đổi thôi, hay tôi diễn sao cứ một màu thế! Tôi chỉ biết bảo vợ: "Giờ anh sinh ra chỉ có thế này và anh đang sử dụng tất cả những gì thuộc về bản năng, em bảo anh thay đổi anh cũng không biết thay đổi ra sao!". Thành ra, vợ đôi khi còn nhận xét tôi nhiều hơn cả đạo diễn (cười)".

Những ai theo dõi Bảo Anh, đều biết chuyện tình của anh và bà xã kém nhau 11 tuổi. Nam diễn viên từng chia sẻ với Dân Việt chuyện anh "phải lòng" bà xã từ khi cô còn… chưa 18. Bảo Anh cũng biết giữa mình và vợ cách nhau 1 khoảng cách thế hệ nên anh luôn là người chủ động nhường nhịn vợ và tự nguyện là người lo lắng, quán xuyến mọi việc trong nhà, ngay cả bữa cơm hàng ngày cũng là một tay anh muốn mình chuẩn bị. Nam diễn viên phim Ga-ra hạnh phúc thường không muốn vợ con phải động tay chân vào bất cứ việc gì.

"Sống trên đời cũng hơn 30 năm rồi, tôi thừa nhận việc quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người khác giống như là "đam mê" của mình. Với tôi, được chăm sóc cho gia đình là một "đặc ân", Bảo Anh trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Dân Việt.

Mạnh Trường

Mạnh Trường và vợ. Ảnh: FBNV

Có thể nói trên màn ảnh Việt hiện tại, một diễn viên sở hữu ngoại hình "nam thần" cũng như phong cách diễn xuất như Mạnh Trường rất hiếm có. Gần như khi đóng cặp với nữ diễn viên nào, Mạnh Trường cũng đều tạo ra "phản ứng hóa học" khiến khán giả thích thú, đánh giá anh và bạn diễn nữ đẹp đôi trên màn ảnh.

Ngoài việc đóng cặp với các bạn diễn nữ, thử thách với Mạnh Trường là việc làm thế nào để bà xã ở nhà không "ghen". Anh nhớ lại một lần đóng phim về kể cho vợ mình việc diễn cảnh hôn nhau với đồng nghiệp khiến bà xã có chút "dỗi". Dù sau này bà xã luôn tỏ ra hiểu cho công việc của chồng nhưng Mạnh Trường cố gắng tối đa để bà xã không bị buồn như vậy thêm một lần nào nữa.

"Hy sinh lớn nhất của vợ tôi chính là luôn thông cảm khi tôi phải thường xuyên đi xa nhà, không có nhiều thời gian cho gia đình. Cô ấy luôn là điểm tựa, là người ở nhà quán xuyến tất cả chứ không phải là chuyện ghen khi thấy tôi ôm cô này, đóng cặp với cô kia trên màn ảnh. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi", nam diễn viên Tình yêu và tham vọng tâm sự.

Gần đây nhất, Mạnh Trường gây tiếng vang với vai Shark Long giàu có và đẹp trai, "sát gái" trong bộ phim ăn khách Hương vị tình thân. Khi tìm thấy người mình yêu, Long lại hết mực chung thủy và trở thành chỗ dựa vững chắc cho người thương. Chia sẻ với Dân Việt, Mạnh Trường từng khẳng định vợ anh chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho nhân vật Shark Long: "Khi diễn nhân vật nào tôi cũng đưa một chút của mình vào. "Và có lẽ là tôi cũng hơi… nghiện vợ".

Trong thời điểm Hương vị tình thân gây sốt màn ảnh, Mạnh Trường luôn biết cư xử khéo léo để không làm cho vai diễn ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Mỗi khi có bình luận khiếm nhã dành cho bà xã, nam diễn viên liền lên tiếng bênh vực và bảo vệ vợ mình.

Bình An

Bình An - Phương Nga. Ảnh: FBNV

Bình An và Á hậu Phương Nga chính thức về một nhà vào tháng 10 năm nay sau khoảng thời gian 4 năm yêu đương mặn nồng. Phương Nga trước khi đến với Bình Anh đã nổi tiếng là cô nàng có học thức và cá tính. Cho nên, nam diễn viên cũng phải mất cả chặng đường không nhỏ để Phương Nga tin tưởng gửi gắm cuộc đời mình cho anh.

Còn nhớ trong một lần cả hai tham gia một show truyền hình, cặp đôi ở cùng một đội chơi nhưng mọi ý kiến Bình An đều nhất quyết nghe theo Phương Nga. Cụ thể, lúc Phương Nga vừa bấm chuông và chốt đáp án khi chưa có sự thống nhất của anh trong chương trình, MC lên tiếng hỏi: "Bình An có ý kiến gì không kìa?" Ậm ừ trước câu hỏi này của nam MC, Bình An nhỏ nhẹ đáp rằng: "Bình An theo ý Phương Nga thôi! Nhà phải có nóc chứ!".

Ngoài ra, nam diễn viên Những cô gái trong thành phố cũng quen với việc bà xã sẽ là người mặc định mình "không bao giờ sai" và anh sẽ luôn là người chủ động xin lỗi mỗi khi cả hai bất hòa. Cô thừa nhận, nhiều khi vì ông xã quá chiều mình nên cô cứ nghĩ mình còn trẻ con.

Trong một lần trả lời phỏng vấn Dân Việt, Bình An khẳng định Phương Nga rất hiểu và là chỗ dựa tinh thần cho anh: "Chúng tôi vẫn thường chia sẻ với nhau mọi cảm xúc. Phương Nga cũng là một người phụ nữ rất biết lắng nghe và chia sẻ. Tuy nhiên, do lịch trình làm việc cả hai cùng bận rộn, tôi có áp lực, Nga cũng có áp lực riêng. Vậy nên khi có thời gian gặp nhau, tôi luôn muốn dành khoảng thời gian thư giãn và những điều tích cực nhất cho cả hai".